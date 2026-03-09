Junior y el problema para recibir a Nacional en partido aplazado de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla se pone al día en la Liga BetPlay este martes 10 de marzo al recibir a Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez en partido aplazado de la fecha 3.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con la urgencia de ganar, teniendo en cuenta que empató en condición de local su más reciente encuentro.

Y es que la igualdad 1-1 con Alianza FC, que se ubica en la última posición del campeonato, generó múltiples críticas hacia el plantel de jugadores y el cuerpo técnico liderado por Alfredo Arias.

Problema en Junior Vs Nacional

Para recibir a Atlético Nacional, Junior de Barranquilla intentará encontrarle solución a los problemas defensivos que ha demostrado durante toda la Liga BetPlay.

Al conjunto 'rojiblanco' se le ha cuestionado por imprecisiones en la parte posterior y además errores individuales que han costado anotaciones en contra.

En sus últimos paridos, contra Jaguares y Alianza, a pesar de sumar un triunfo y un empate, dejó en evidencia falencias en el juego defensivo aéreo y en la coordinación de sus zagueros.

El propio Alfredo Arias ha reconocido en diversas ruedas de prensa que los aspectos mencionados los ha trabajo y le ocupa en cada entrenamiento, pero no se ve reflejado en los partidos las mejoras.

Junior Vs Nacional: hora y cómo VER EN VIVO la fecha3 de la Liga BetPlay

El partido entre Junior de Barranquilla contra Atlético Nacional, el cual corresponde a la fecha 3 de la Liga BetPlay, se juega este martes 10 de marzo a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez.

El duelo se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y además contará con transmisión de Deportes RCN.