Junior sufre para la Superliga Vs Santa Fe: tres bajas confirmadas

Junior de Barranquilla visitará este miércoles 21 de enero a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campíde Bogotá en el partido de vuelta de la Superliga.

Tiburones y leones definirán el primer título del año, después de haber empatado con marcador de 1-1 en el duelo de ida jugado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Tres bajas en Junior para la Superliga

Después del partido de ida de la Superliga y el partido contra Deportes Tolima por la fecha 1 de la Liga BetPlay, se confirmaron tres bajas en Junior para el duelo contra Santa Fe.

En primer lugar, el cuadro barranquillero no podrá contar con el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, quien fue expulsado por doble tarjeta amarilla al intentar simular una infracción.

Por otro lado, Junior no tendrá disponible al defensor central uruguayo Lucas Monzón, ya que sufrió una luxación completa en uno de sus hombros y se está a las espera de los exámenes especializados para determinar la incapacidad.

Finalmente, en el cuadro barranquillero no podrá jugar el zaguero central Jean Carlos Pestaña, teniendo en cuenta que fue sometido a una cirugía, después de sufrir un corte en el pómulo derecho en el encuentro contra Deportes Tolima por la Liga BetPlay.

Ante este panorama, Junior solo tendrá disponibles a Jermein Zidane Peña y a Daniel Rivera como defensas centrales para el partido contra Santa Fe.



