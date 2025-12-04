Junior tendría definida su primera salida para 2026

Junior de Barranquilla sigue en disputa del título de la Liga BetPlaydel segundo semestre de 2025 al ser el actual líder del cuadrangular A con 8 puntos. Para asegurar la clasificación, el equipo 'rojiblanco' necesita hacer respetar su condición de local este jueves 4 de diciembre cuando enfrente a América de Cali en el estadio Metropolitano en encuentro válido por la fecha 5.

Para el duelo contra el cuadro 'escarlata', el entrenador Alfredo Arias recuperó al defensa central Jermein Zidane Peña, quien cumplió con la fecha de sanción que tenía pendiente.

Por otro lado, el paraguayo Javier Báez no estará disponible al no estar totalmente recuperado de una lesión en la rodilla.

Junior tendría confirmada su primera salida para 2026

En medio del desarrollo de los cuadrangulares, desde el Junior ya se tendría definida la primera salida para la temporada 2026.

Se trata del defensor central José Abad Cuenú, a quien se le termina su contrato con el conjunto 'rojiblanco' en diciembre de 2025 y este no sería renovado.

Cuenú ha tenido muy pocas posibilidad de sumar minutos en Junior y solo ha sido utilizado cuando el conjunto 'rojiblanco' no ha tenido disponible a sus zagueros titulares.

Junior debe buscar estadio para 2026

Para la temporada 2026, Junior de Barranquilla se ha visto en la necesidad de buscar estadio para jugar en condición de local, ya que Metropolitano será sometido a trabajos de remodelación.

Entre las alternativas del conjunto rojiblanco está el estadio Romelio Martínez, pero en caso de tener participación internacional se deberá trasladar al Jaime Morón León de Cartagena o al Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.