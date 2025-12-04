¿Falcao definió su futuro? El tigre habló en la previa del sorteo del Mundial

Radamel Falcao García volvió a referirse a su situación deportiva tras varios meses como agente libre. El máximo goleador histórico de la Selección Colombia está en Washington para el sorteo del Mundial 2026 y aprovechando el contacto con la prensa argentina, dejó claro que aún no piensa en el retiro, el Tigre quiere seguir jugando.

El delantero también habló del crecimiento de la Tricolor, elogió a Néstor Lorenzo y destacó el buen presente de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en River Plate.

Falcao: “Quiero jugar, veremos en enero”

El Tigre no esquivó la pregunta sobre su futuro y aunque no reveló nombres de clubes interesados, sí confirmó que su intención es mantenerse activo en 2026.

“Vamos a ver… yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”, dijo con una sonrisa al ser consultado sobre si le falta vivir una etapa en el fútbol argentino.

Falcao está sin equipo desde su salida de Millonarios y escuchará ofertas durante el mercado de invierno. Por ahora, su próximo destino es una incógnita.





Elogios a Quintero y Castaño: “Juanfer es magia pura”

Consultado por TyC Sports sobre los jugadores colombianos actualmente en River Plate, Falcao no dudó en resaltar su calidad y adaptación al fútbol argentino:

“Kevin es un jugador con muchísimo talento, ha sido su primera temporada en el fútbol argentino. Es un fútbol muy exigente, competitivo, y Juanfer… es magia pura, esperemos que estén bien para el próximo año y le sigan dando alegrías a los hinchas”.

Confianza plena en Colombia y en Néstor Lorenzo

El goleador habló del presente de la Selección Colombia, que conocerá sus rivales de fase de grupos este viernes 5 de diciembre.

“Colombia ha crecido muchísimo en los últimos años. No se nos dio en la última Copa América, pero está compitiendo bien y hay que seguir intentándolo”.

Sobre Néstor Lorenzo y Luis Díaz, fue contundente:

“Él conoce muchísimo el fútbol colombiano, Luis Díaz está en un nivel muy alto, élite pura, tiene que seguir así y tratar de llegar al Mundial lo mejor posible”.





Un 2026 con nuevo capítulo para el ‘Tigre’

A sus 39 años, Falcao mantiene intacto el deseo de competir y dejar su última huella como profesional. Enero será el mes clave para definir dónde rugirá nuevamente el Tigre. Por ahora, el goleador se enfoca en apoyar a la Tricolor en el camino hacia el Mundial.

El final de su historia está lejos de escribirse.