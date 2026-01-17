Junior tiene problemas contra Tolima: deberá cumplir sanción

Arrancó la Liga BetPlay 2026 de apertura desde el 16 de enero con el compromiso entre Pereira y Llaneros, pero sin duda alguna uno de los duelos más esperados de este inicio es el de Junior vs Tolima por la primera fecha.

Este compromiso podría llegar a ser un desquite por lo ocurrido precisamente en la final del semestre de clausura que se terminó llevando el cuadro 'tiburón'. Sin embargo, el equipo de Arias tendría una desventaja y es que deberán cumplir con una sanción impuesta en las tribunas del Metropolitano.

Junior confirmó que cumplirá sanción contra Tolima

El cuadro barranquillero ya inició la temporada 2026 con altas expectativas, no solo por el gran protagonismo que tuvieron en el mercado de fichajes confirmando la llegada de figuras como Luis Fernando Muriel, sino también por lo que se vio deportivamente en el duelo de ida de la Superliga BetPlay ante Santa Fe.

Se espera que el buen desempeño deportivo se traslade a la Liga BetPlay y se empiece a ver desde el primer duelo, el cual será contra Deportes Tolima. Aunque justo para este encuentro tendría un factor en contra y es la suspensión de las tribunas norte y sur como consecuencia de lo ocurrido en el duelo de la final ante el 'vinotinto y oro'.

La sanción fue impuesta por una jornada, por lo que fue el propio club el que se encargó de confirmar que del domingo 18 de enero se mantendrán cerradas estas secciones del escenario deportivo en el duelo contra Tolima.





¿Cuándo será la final de vuelta de la Superliga BetPlay?

Junior y Santa Fe empataron con un marcador de 1-1 en el partido de ida de la Superliga BetPlay que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Sin embargo todavía faltan los últimos 90 minutos por disputarse, los cuales se jugarán en la ciudad de Bogotá.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que acogerá la final de vuelta entre 'leones' y 'tiburones', compromiso que se llevará a cabo el miércoles 21 de enero sobre las 19:30 hora local.







