Junior tomó decisión con el futuro de Paiva: ¿Se queda para Libertadores?

Colombia ha tenido grandes referentes goleadores en esta Liga BetPlay 2025 sobresaliendo los extranjeros cada vez más. Luciano Pons del Atlético Bucaramanga, Francisco Fydriszewski del Deportivo Independiente Medellín y Guillermo Paiva del Junior son tres casos de artilleros. Cada uno tiene su importancia en el año.

Vea también: Alerta en DIMAYOR; solicitan que nueva regla sea rechazada para 2026

Ya sea como goleadores o en la faceta de pivotear, estos tres han dado de qué hablar. De hecho, en la final ida en Barranquilla, Guillermo Paiva dio dos asistencias para encaminar el título.

La continuidad de Guillermo Paiva en el Junior no era para nada sencilla, dado que los barranquilleros, que actuarán en la Copa Libertadores debían negociar primero con Olimpia de Paraguay, dueño de los derechos deportivos del delantero. Los barranquilleros pretendían comprar gran parte del porcentaje del jugador.

¿SE QUEDA GUILLERMO PAIVA EN BARRANQUILLA PARA LA COPA LIBERTADORES?

Defender la corona y disputar la Copa Libertadores será el objetivo de Junior de Barranquilla. Para el primer semestre del 2026 buscaban la continuidad de Guillermo Paiva. El delantero paraguayo debía regresar a Olimpia si el cuadro atlanticense no negociaba la ficha del atacante.

Justamente, este sábado 27 de diciembre apareció la gran noticia que confirman desde Paraguay con el futuro de Guillermo Paiva. El periodista Wilson González Bronce afirmó en Radio Ñanduti que el Junior ya había asegurado la continuidad del atacante para los próximos años.

Le puede interesar: Santa Fe liberó cupo de extranjero; jugador fichó por club campeón de Libertadores

Las negociaciones se resolvieron de la siguiente forma. Junior compró el 60% de los derechos deportivos y el otro 40% restante queda en manos de Olimpia de Paraguay. Ya habían puesto sobre la mesa 300 mil dólares y en este caso, lo resolvieron con 600 mil dólares en un solo pago para cerrar la vinculación de Guillermo Paiva.









El delantero no solo seguirá para el 2026 con la Superliga, Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Libertadores como los objetivos, pues, el paraguayo firmó por los próximos tres años con el campeón de Colombia. Anteriormente, hubo dudas con su continuidad por lo dicho por su representante que demarcaba el interés de regresar a Olimpia, pero todo prosperó en la negociación.

LOS OTROS FICHAJES DEL JUNIOR DE BARRANQUILLA

La realidad es que con el paraguayo asegurado hasta diciembre de 2028, Junior no quiere perder el tiempo y sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes. El club ya tiene listas las contrataciones de Jannenson Sarmiento y de Kevin Pérez, procedentes de Unión Magdalena y Deportes Tolima respectivamente.

Lea también: Millonarios no dio espera: cuarto fichaje para el 2026 es oficial

Buscarán a Jean Carlos Pestaña que ya cuenta con el aval de Alfredo Arias en reiteradas ocasiones que ha demostrado el interés de contar con el zaguero central ex América de Cali, y, además, se trabaja en definir la llegada de Luis Fernando Muriel que parece estar muy avanzada.

Un mercado de fichajes del actual campeón de Colombia que ya bien tomando forma y que luce atractivo para pelear por todos los objetivos en este 2026. La Copa Libertadores será sin duda alguna la prioridad en este año.