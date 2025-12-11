Crystal Palace prende alarmas con Daniel Muñoz: “Tenemos malas noticias”

En cuestión de seis meses arranca un nuevo sueño mundialista para la Selección Colombia que ya conoce su suerte en el Grupo K junto con Uzbekistán, el repechaje internacional 1 que tendrá a Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo como rival y a Portugal. Néstor Lorenzo deberá ultimar detalles con fijos y dudas, y ahí aparece Daniel Muñoz.

Infortunadamente para el Crystal Palace, perdieron a Daniel Muñoz para el partido pasado de la Premier League. Oliver Glasner, el entrenador austriaco reveló en la previa del partido frente al Fulham que el lateral derecho no podía ser de la partida por una molestia física. Un tema en la rodilla que no parecía grave.

Oliver Glasner guardó esperanzas de que el ex Genk de Bélgica regresara para enfrentar en la siguiente fecha de la Premier League al Manchester City. En ese sentido, también se perderá el juego contra el Shelbourne Football Club de Irlanda. Sin embargo, la lesión da para más y tendrá que ser intervenido en la rodilla.

EL PRONÓSTICO QUE DIO DANIEL MUÑOZ CON SU LESIÓN

Daniel Muñoz habló para los canales oficiales del Crystal Palace en donde indicó cuál es el panorama que tendrá tras conocer que deberá ser operado en su rodilla. Las dolencias se convirtieron en algo aún más serio para el jugador colombiano, pero, afortunadamente, no corre en riesgo su presencia con la Selección Colombia para el Mundial.

Aunque quiso ser muy cuidadoso con su panorama, Daniel Muñoz afirmó que, “el pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso", en ese sentido, deberá estar afuera por casi dos meses.

Para la Selección Colombia habría tranquilidad, pues no parece tener nada que ver con la planificación del Mundial y seguramente el lateral estará dentro de los planes de Néstor Lorenzo. El antioqueño dejó claro que no cree que sea grave y que regresará en óptimas condiciones para lo que se jugará en el 2026.

“TENEMOS MALAS NOTICIAS CON DANIEL MUÑOZ”; OLIVER GLASNER

El director técnico del Crystal Palace analizó lo que será el partido de la Conference League en donde también tocó el tema de la ausencia de Daniel Muñoz. Lo catalogó como una muy mala noticia, al igual que la ausencia de Jean-Philippe Mateta, uno de los goleadores del club londinense.

Sobre las bajas de los dos jugadores, aseveró que, "Mateta y Daniel (Muñoz) se quedaron en casa. Así que tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas".

En su relato sobre el colombiano resaltó su funcionalidad en la cancha, dado que admitió que sin Daniel Muñoz tendrán que improvisar en el costado derecho. Tendrá que encontrar el mejor reemplazo de Muñoz en casi dos meses de ausencia del lateral.