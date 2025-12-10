Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I

A falta de que termine el calendario del fútbol colombiano en el 2025 con dos competencias por definir, la DIMAYOR llevó a cabo en Medellín el sorteo de la primera fecha de la Liga BetPlay y del Torneo BetPlay.

Deportes Tolima y Junior se juegan la suerte en este segundo semestre de la Liga BetPlay. Además, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se citan en la final de la Copa BetPlay. Para estos cuatro equipos será complicado el tiempo de descanso que tendrán, dado que se especula que el primero de enero arranque la pretemporada de los clubes.

Para este primer semestre del 2026 hay que agilizar todo por la Copa del Mundo que entrará en competencia en junio. La idea es que el certamen empiece a partir del 16 de enero y pueda culminar el 5 de junio, seis días antes de que arranque el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el formato se definirá en la Asamblea Extraordinaria de la DIMAYOR el jueves 11 de diciembre, la competencia no contará con la fecha de clásicos, se restará una jornada y se espera que no haya cuadrangulares semifinales, sino que se jueguen Play-Offs para llegar a la final. A falta de que se definan estos aspectos, ya quedó lista la primera jornada completa.

PRIMERA FECHA DE LA LIGA BETPLAY: SE VIENEN PARTIDAZOS

Esta Liga BetPlay 2026-I tendrá la novedad de la inclusión de Jaguares de Córdoba y del Cúcuta Deportivo que recientemente lograron el ascenso para disputar nuevamente la máxima categoría. Además, tendrá el debut de Internacional de Bogotá, anteriormente La Equidad.

Bajo ese panorama, desde la primera fecha, la Liga BetPlay 2026-I arrancará con grandes partidos que darán de qué hablar y que ya generan expectativa, especialmente con los estrenos de los recientemente ascendidos, con la esperanza de clubes grandes como Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe, además del punto de partida para el Junior y el Deportes Tolima, finalistas en este semestre.

Sin programación todavía, pero con la confirmación de que la Liga BetPlay arrancará el 16 de enero e irá hasta el 5 de junio, así quedó conformada la suerte de la primera fecha para los 20 equipos de la primera división:

Fecha 1

Junior vs Deportes Tolima | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó | Estadio Atanasio Girardot

Deportivo Pasto vs Deportivo Independiente Medellín | Estadio Departamental Libertad

Independiente Santa Fe vs Águilas Doradas | Estadio Nemesio Camacho El Campín

Cúcuta Deportivo vs Once Caldas | Estadio General Santander

Atlético Bucaramanga vs Millonarios | Estadio Américo Montanini

Jaguares de Córdoba vs Deportivo Cali | Estadio Jaraguay

Fortaleza vs Alianza Valledupar| Estadio Metropolitano de Techo

América de Cali vs Internacional de Bogotá | Estadio Pascual Guerrero

Deportivo Pereira vs Llaneros FC | Estadio Hernán Ramírez Villegas

¿CUÁNDO SE DEFINE EL FIXTURE DE LA LIGA BETPLAY 2026-I?

Este sorteo fue tan solo un abrebocas para lo que se quiere ver y es confirmar de una buena vez cómo estarán conformadas las siguientes fechas de la Liga BetPlay 2026-I. Hasta ahora solo hay conocimiento de la primera jornada.

Justo después de la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo en Medellín el jueves 11 de diciembre, se conocerá el formato de la Liga y del Torneo y cuando este tema ya esté definido, se dará a conocer todo el fixture completo. Juan Pablo Schwitzer, director de comunicaciones de la DIMAYOR afirmó que antes de que acabe la semana, estará lista la programación de las demás fechas.

Habrá que esperar entonces hasta el viernes 12 de diciembre para conocer el calendario completo de todos los equipos de la primera división y del ascenso. Probablemente, serán 19 jornadas y no 20 como ha sido la costumbre anteriormente.