Junior tomó nueva decisión con Carlos Bacca en plena Liga BetPlay

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este jueves 5 de marzo a Alianza FC en el estadio Romelio Martínez en partido válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

Después de derrotar a Jaguares en condición de visita en la novena jornada, el conjunto 'rojiblanco' tratará de hacer respetar su localía sumando una nueva victoria, que le permitiría seguir metido en el grupo de los ocho.

En la previa del partido contra Alianza, el director técnico Alfredo Arias dio a conocer la lista de jugadores convocados para el compromiso.

Arias tomó una importante decisión con el delantero Carlos Arturo Bacca al incluirlo en la lista de futbolistas concentrados.

De esta manera, Bacca tendrá la posibilidad de volver a jugar un partido oficial con la camiseta de Junior, después de no hacerlo desde el 4 de junio de 2025 en la derrota del conjunto barranquillero ante América.

Y es que el experimentado atacante sufrió una delicada lesión en el tendón de Aquiles el 8 de junio de 2025, por lo que estuvo nueve meses por fuera de las canchas en proceso de recuperación.

Se espera que Carlos Bacca no sea titular frente a Alianza, pero que sí pueda sumar algunos minutos para tomar el ritmo de competencia deseado.

En la lista de convocados para el duelo por la fecha 10 de la Liga BetPlay también se destaca la presencia del extremo Cristian Barrios, quien volvió a estar disponible para el entrenador Alfredo Arias, luego de ser baja ante Jaguares.