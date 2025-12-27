Nacional y la dura condición para que Milton Casco sea fichado; no es por dinero

Atlético Nacional se alista para lo que será la temporada 2026, el equipo verde de Antioquia analiza los movimientos que tendrá su plantilla y alista su chequera para incorporar nuevos jugadores o en algunos casos, para renovar sus contratos y puedan seguir en la institución ‘verdolaga’.

El equipo que de momento es dirigido por el técnico Diego Arias, quien no tiene garantizado su puesto para 2026, tiene en su radar a varios futbolistas para reforzar su plantilla, uno de ellos es el argentino Milton Casco, referente histórico de River Plate.

Hay condición para fichar a Milton Casco

El equipo ‘verdolaga’ cuenta con buena solvencia económica para hacerse con los servicios de un jugador de esa categoría, más aún cuando Milton Casco termina contrato con River Plateen este diciembre y saldrá como agente libre, así que los equipos interesados en ficharlo solo se tendrán que ocupar de pagar su salario, sin mencionar al conjunto ‘millonario’ en la negociación.

Pues bien, el jugador argentino de 37 años, quien está llegando al ocaso de su carrera, pero que cuenta con altísima experiencia en el fútbol, deberá esperar que se caiga la renovación del uruguayo Camilo Cándido para saber si podrá jugar en Atlético Nacional, así lo confirmó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports.

¿Cómo está la situación de Cándido en Nacional?

Desde hace varias semanas se viene comentando acerca del futuro del lateral uruguayo, quien termina su préstamo con Nacional este diciembre y si no se concreta una renovación deberá volver a Cruz Azul, conjunto mexicano dueño de su ficha.

Los últimos reportes indican que de momento no está caída la renovación de Cándido y que hay optimismo para que el uruguayo continúe en la institución ‘verdolaga’, teniendo en cuenta que Nacional quiere seguir con los servicios del lateral charrúa y que Camilo también tiene la firme intención de extender su vínculo o quizás concretar una venta definitiva.