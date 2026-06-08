Junior va por el título: alineación confirmada para la final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla está listo para visitar este lunes 8 de junio a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en el partido de vuelta de la gran final en la Liga BetPlay-I de 2026.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con ventaja de 3-0 en la serie, teniendo en cuenta que en el duelo de ida se impuso como local en el estadio Romelio Martínez.

A pesar de tener que resguardar el resultado, el director técnico Alfredo Arias no se guardó nada de su nómina titular.

Titular de Junior para visitar a Nacional en la final de la Liga BetPlay

El uruguayo Mauro Silveira se mantendrá como el guardameta titular y en la zona defensiva se ubicarán Jhomier Guerrero, Jermein Zidane Peña, Daniel Rivera y Jeison Suárez.

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Como mediocampistas se desempeñarán Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento, Brayan Castrillón y Cristian Barrios.

El encargado de ser referente en el ataque será Luis Fernando Muriel.

Nacional Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO la final de la Liga BetPlay

El partido entre Atlético Nacional contra Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay se juega este lunes 8 de junio a partir de las 5:00 de la tarde.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal de Win Sports+ y también se seguirá de manera ONLINE por Deportes RCN.