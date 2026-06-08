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Junior de Barranquilla

Junior va por el título: alineación confirmada para la final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla visita a Atlético Nacional en la final de vuelta de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Junior confirmó su titular para la final de la Liga Betplay contra Nacional
Junior confirmó su titular para la final de la Liga Betplay contra Nacional // Junior

Junior de Barranquilla está listo para visitar este lunes 8 de junio a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en el partido de vuelta de la gran final en la Liga BetPlay-I de 2026.

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El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con ventaja de 3-0 en la serie, teniendo en cuenta que en el duelo de ida se impuso como local en el estadio Romelio Martínez.

A pesar de tener que resguardar el resultado, el director técnico Alfredo Arias no se guardó nada de su nómina titular.

Titular de Junior para visitar a Nacional en la final de la Liga BetPlay

El uruguayo Mauro Silveira se mantendrá como el guardameta titular y en la zona defensiva se ubicarán Jhomier Guerrero, Jermein Zidane Peña, Daniel Rivera y Jeison Suárez.

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Como mediocampistas se desempeñarán Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento, Brayan Castrillón y Cristian Barrios.

El encargado de ser referente en el ataque será Luis Fernando Muriel.

Nacional Vs Junior: hora y cómo VER EN VIVO la final de la Liga BetPlay

El partido entre Atlético Nacional contra Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay se juega este lunes 8 de junio a partir de las 5:00 de la tarde.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal de Win Sports+ y también se seguirá de manera ONLINE por Deportes RCN.

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Junior de Barranquilla Atlético Nacional Luis Fernando Muriel Barranquilla Fútbol Colombiano Federación Colombiana de Fútbol