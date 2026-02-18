Junior de Barranquilla cambia de estadio contra los escarlatas, luego de la remodelación que arrancó el Metropolitano el cuadro tiburón lleva el juego al Romelio Martínez. Cierre perfecto del carnaval que tuco la ciudad hace unos días.

Junior vs. América de Cali en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla

Tras cuatro días de celebración, la ciudad vuelve a vestirse de rojiblanco para recibir esta noche, desde las 7:30 p.m., el duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali, por la séptima jornada de la Liga I-2026. El escenario será el emblemático Estadio Romelio Martínez, que deja atrás la espuma y los conciertos para volver a rugir al compás del balón.

El equipo dirigido por Alfredo Arias afronta su primer gran examen en casa tras la derrota 2-1 ante Once Caldas en Manizales. Con nueve puntos y ubicado en la undécima casilla, el Tiburón necesita respuestas ante un rival histórico que siempre eleva la exigencia.

En la convocatoria destacan regresos importantes. El uruguayo Lucas Monzón, quien además volvería al once tras más de un mes fuera, mientras que Guillermo Celis retoma su lugar en el mediocampo. También reaparece Jannenson Sarmiento. En contraste, no estarán Daniel Rivera, Fabián Ángel ni Kevin Pérez, este último baja sensible por lesión.

Junior, la prueba clave para medir las aspiraciones del América en la Liga I-2026

Arias mantendría la base en el Junior: Monzón y Jermein Peña en la zaga, con Jhomier Guerrero y Yeison Suárez por bandas, resguardando al arquero Mauro Silveira. En ataque, el doble ‘9’ con Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel repetiría fórmula, acompañados por Yimmi Chará y Cristian Barrios.

El antecedente más reciente en Barranquilla favorece al local: triunfo 2-1 en los cuadrangulares del semestre pasado, paso clave hacia la undécima estrella. El balance reciente en casa es parejo, con dos victorias por lado y un empate.

América de Cali afronta un examen determinante frente a Junior de Barranquilla, este miércoles a las 7:30 p.m. en el Estadio Romelio Martínez. Más allá de la posibilidad de escalar a los primeros puestos, el duelo servirá como medidor real del momento futbolístico escarlata ante un rival de peso.

El técnico David González convocó 20 jugadores y confirmó novedades. Regresa Josen Escobar tras cumplir suspensión, mientras que en ataque ingresa Yojan Garcés y sale Dylan Borrero. América llega motivado tras vencer 1-0 a Independiente Santa Fe con gol del ecuatoriano Daniel Valencia, en el aniversario 99 del club.