¿Operación relámpago? Nueva oferta de Boca Juniors por colombiano Edwuin Cetré

Una novela, Edwin Cetré se despidió de Estudiantes, viajó para unirse a Paranaense, se cayó la transferencia, Boca se mete en la disputa, se queda en Estudiantes, nuevo interés de los brasileños, y ahora los xeneizes vuelven a la carga por una de las figuras del Fútbol argentino.

Paranense y Boca alegaron problemas médicos para concretar el pase por Edwuin Cetré

Cuando la negociación parecía definitivamente archivada, Boca Juniors volvió a escena por el colombiano Edwuin Cetré. Según la versión de prensa de Diario Olé, el Xeneize presentó una nueva oferta formal a Estudiantes de La Plata y reactivó una operación que parecía caída.

El pasado 1 de febrero, Estudiantes confirmó que la transferencia al Paranaense se había caído a último momento. Aunque el club no explicó los motivos, medios brasileños apuntaron a observaciones en los exámenes cardiológicos del futbolista.

Mientras el panorama se enfriaba en Brasil, Boca Juniors apareció con fuerza. El conjunto xeneize avanzó rápidamente y estuvo cerca de cerrar el acuerdo, incluso convenciendo al DIM, propietario del 50% de sus derechos. No obstante, durante la revisión médica surgieron alertas relacionadas con una molestia en la rodilla.

Esa situación cambió las condiciones del negocio. Boca propuso un préstamo con opción de compra, fórmula que no convenció a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien mantiene la postura de venderlo de manera definitiva.

El Pincha posee el 50% de la ficha y el restante pertenece al Deportivo Independiente Medellín

El cupo extraordinario habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia, recientemente operado y con varios meses de baja, ahora es el eje de la negociación. En un principio, ese lugar en el plantel estaba reservado para Cetré, pero las diferencias en el formato del traspaso y algunas dudas médicas de la dirigencia sobre su rodilla enfriaron el diálogo. Boca entonces avanzó por Adam Bareiro, aunque la propuesta fue rechazada por Fortaleza EC.

Con el plazo vigente hasta el viernes, la dirigencia azul y oro elevó una propuesta de préstamo con obligación de compra, respetando los 4,5 millones de dólares pactados en su momento por el 100% del pase. El Pincha posee el 50% de la ficha y el restante pertenece al Deportivo Independiente Medellín.

La postura platense siempre fue priorizar una venta directa. Incluso la aparición de Athletico Paranaense, dispuesto a negociar bajo un esquema escalonado, fortaleció su posición. Sin embargo, ante la falta de firma oficial con el club brasileño, Boca encontró una nueva ventana para insistir por el extremo cafetero.