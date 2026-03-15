Continúan las acciones de la Liga BetPlay 2026-I, competencia que esta jornada dominical presenta partido entre Junior de Barranquilla y el equipo bogotano de Fortaleza, duelo que se llevará a cabo en el estadio Municipal Romelio Martínez.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias buscará reivindicarse ante su público luego de la dolorosa derrota por 4-0 frente a Nacional, duelo donde Jermein Peña fue expulsado a los 20 minutos y condicionó el partido, sin embargo, nada justifica la goleada en contra.

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Así llega Junior y Fortaleza al partido de Liga BetPlay

El conjunto rojiblanco se ubica de momento en la octava posición del torneo con 16 puntos, mientras que Fortaleza está más relegado en la tabla ocupando la casilla 12 con 14 unidades.

Los ‘Amix’ llegan al compromiso con buenas sensaciones tras la reciente victoria por 2-1 ante Jaguares, además, en la fecha antepasada logró un valioso empate 1-1 ante Deportivo Cali en condición de visitante.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Junior vs. Fortaleza

El partido que cierra la fecha 11 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 15 de marzo a partir de las 8:30 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Junior vs. Fortaleza EN VIVO:

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De manera internacional se podrá ver el partido por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

ET Estados Unidos: 20:30 horas

PT Estados Unidos: 17:30 horas.