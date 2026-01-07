Última hora con Luis Fernando Muriel; Junior se acerca a su nuevo delantero

Junior de Barranquillaestá muy cerca de concretar la contratación de su nuevo delantero para la temporada 2026, en la que tendrá como grandes objetivos la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, la defensa del título de la Liga BetPlay y la Superliga frente a Independiente Santa Fe.

Este miércoles 7 de enero se dio a conocer que las negociaciones entre el atacante Luis Fernando Muriel y los directivos del conjunto 'rojiblanco' están a pocos detalles de cerrarse.

Según se informó. Junior le puso sobre la mesa una oferta de 1,5 millones de dólares de salario al delantero de 34 años por una temporada, la cual habría sido aceptada por el jugador.

Tras el acuerdo, el futbolista y su representante deberán trasladarse a Estados Unidos para negociar la terminación de su contrato con el Orlando City.

Muriel tiene vínculo con el equipo de la MLS hasta diciembre de 2026, pero el delantero colombiano no está en los planes del conjunto dirigido por Óscar Pareja, por lo que se facilitaría su salida.

Teniendo en cuenta lo informado, se espera que en próximos días se intercambien los documentos necesarios, Luis Fernando Muriel presente y supere las pruebas médicas para firmar el contrato que lo convertirá en nuevo jugador de Junior de Barranquilla en la temporada 2026.

Junior completa su nómina para la Copa Libertadores

El fichaje de Luis Fernando Muriel podría completar el mercado de fichajes de Junior para la temporada 2026.

Ha falta de presentación oficial, el conjunto 'rojiblanco' ha incorporado al defensa central Jean Carlos Pestaña, los mediocampistas Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez y se espera la incorporación del extremo Cristian Barrios, quien llegaría en reemplazo de José Enamorado.



