Jarlan Barrera tendría nuevo club en el exterior: ¿Se acaba la novela?

A lo largo de estos primeros meses del 2026 se ha hablado bastante del nombre de Jarlan Barrera y de su futuro pensando en continuar dando de qué hablar en el fútbol profesional. De la Liga BetPlay sonó para Millonarios, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, entre otros clubes.

Además del Fútbol Profesional Colombiano, el samario también ha estado en la órbita de otras instituciones del exterior, entre ellas, la liga de Bolivia como una de las grandes posibilidades para contratar al volante en un 2026 que ya arrancó en la mayoría de las ligas a nivel mundial.

Entre las opciones también salieron ofertas por parte del Nantong Zhiyun de la segunda división de China o el Al-Ittihad Club de la Liga Premier de Libia, de acuerdo con Mariano Olsen. Esas propuestas no llegaron a acuerdos y su futuro sigue siendo una incertidumbre completa. De Bolivia salió la posibilidad del Bolívar de La Paz.

EL EQUIPO DE BOLIVIA QUE CONTRATARÍA A JARLAN BARRERA

En medio de esos rumores con el posible rumbo de Jarlan Barrera, apareció otra nueva posibilidad de acuerdo con información de Alexis Rodríguez que indicó que el futuro del ex Medellín y Deportivo Cali estaría en Bolivia, pero no con el Bolívar que había sido el primer interesado.

Alexis Rodríguez informó en su cuenta de X que, “me dicen que JARLAN BARRERA se iría para Bolivia porque habría arreglado con Oriente Petrolero”. En dicha institución coincidiría nada más ni nada menos que con un ídolo boliviano como lo es Marcelo Moreno Martins que salió de la inactividad para regresar al club.

Jarlan Barrera quedó libre del Deportivo Independiente Medellín y nunca hubo intenciones de renovar su contrato. Sin equipo podría negociar con cualquier club y ya en Colombia lo han rechazado en Deportes Tolima y Millonarios. De hecho, César Camargo, presidente del cuadro tolimense cerró los rumores aseverando que nunca hubo ni habrá contactos con el volante.

Parece que la incertidumbre de su próximo rumbo parece estar llegando a su final con esa opción de Oriente Petrolero que apareció de la nada en información de Alexis Rodríguez.

Sin embargo, por ahora no ha habido nada oficial por parte de fuentes bolivianas o del mismo Oriente Petrolero para confirmar el fichaje de Jarlan Barrera para este 2026. Jarlan ya se ha perdido los meses de enero y de febrero mientras espera por arreglar su futuro.