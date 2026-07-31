Junior y las tres novedades para recibir a Millonarios en la fecha 2 de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla quiere dejar atrás el mal inicio de temporada en el segundo semestre de 2026, en el que registra una derrota ante Deportes Tolima en la Liga BetPlay y la eliminación de la Copa BetPlay a manos del Barranquilla F.C.

El rendimiento del equipo dirigido por Alfredo Arias ha dejado importantes dudas, principalmente por que ha recibido siete goles en solo tres compromisos.

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Junior tendrá tres novedades para recibir a Millonarios

Para recibir a Millonarios en la fecha 2 de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla contará con importantes novedades, ya que varios jugadores están habilitados, luego de cumplir con sus respectivas fechas de sanción.

Se trata del guardameta Mauro Silveira y los delanteros Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski.

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Silveira, Muriel y Fydriszewski no pudieron sumar minutos en la fecha 1 ante Deportes Tolima.

Por otro lado, Junior aún no tiene disponible al mediocampista Jesús David Rivas, que aún debe una jornada de suspensión.

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El partido entre Junior de Barranquilla contra Millonarios en el estadio Romelio Martínez está programado para este sábado 1 de agosto a partir de las 8:15 de la noche.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports +, también contará con transmisión de La FM y ONLINE de Deportes RCN.