Millonarios tendrá varias novedades para el juego contra Junior

El inicio de la temporada para Millonarios no ha sido el esperado. Aunque hasta ahora va una fecha, los aficionados han mostrado su disgusto tras la derrota contra Bucaramanga, sobre todo por la forma de jugar del equipo, lo que dejó preocupados a todos los hinchas del cuadro azul.

Ante los diferentes comentarios que se han dado a conocer en las redes sociales, Millonarios quiere enderezar el camino, razón por la que para el juego contra el Junior de Barranquilla tendrá varias novedades con el objetivo de poder sumar los tres puntos y tener una mejor relación con los seguidores.

Novedades de Millonarios para el juego contra Junior

Una de las principales novedades que tendrá el equipo de Fabián Bustos es la inclusión en la nómina de convocados de Stiven Barreiro, refuerzo del cuadro embajador, y que todo parece indicar que tendría sus primeros minutos con la camiseta de Millonarios.

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Otra de las novedades del equipo azul para el juego en la Arenosa es la ausencia de James Aguirre, quien no fue convocado por Fabián Bustos para este juego; en su reemplazo estará Jhostin Díaz, arquero juvenil del club y que ha tenido algunas convocatorias con el equipo azul.

Además de las novedades mencionadas anteriormente, se suman el regreso a la convocatoria de Andrés Llinás y Andrey Estupiñan, quienes estuvieron ausentes en el juego contra Bucaramanga por sanciones del semestre pasado y que podrán estar a disposición del entrenador argentino.

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Vale mencionar que Millonarios tiene vuelo a la capital del Atlántico este viernes 31 de julio a las 3:00 pm.

Millonarios visita el Romelio Martínez

Para este compromiso válido por la segunda fecha del segundo semestre del fútbol colombiano, el Metropolitano no estará disponible, razón por la que se jugará en el Romelio Martínez, el cual no estará 100 % habilitado, teniendo en cuenta la sanción que tiene Junior el semestre pasado.

Las únicas tribunas habilitadas para el debut del campeón en condición de local serán la tribuna occidental y oriental, pues la norte estará cerrada por lo sucedido con los hinchas en la final contra Atlético Nacional.