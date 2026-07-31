Hora y canal para ver EN VIVO el Junior vs. Millonarios

La segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año arrancó con el empate entre Atlético Bucaramanga y Llaneros FC de Villavicencio. El jueves 30 de julio, ambos equipos empataron 1 a 1 en la capital del departamento de Santander.

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Junior vs. Millonarios

Este viernes 31 de julio, las emociones van a continuar con el enfrentamiento entre Fortaleza FC y Deportivo Pereira. Como el conjunto bogotano oficiará como local, el encuentro se va a llevar a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, que conserva una de las menores gramas del fútbol profesional colombiano.



El sábado 1 de agosto se jugarán cuatro partidos más. Uno de los más atractivos del día, sin duda alguna, será el de Junior de Barranquilla y Millonarios FC de Bogotá. El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias jugará de local tras el papelón por Copa BetPlay Dimayor 2026 ante Barranquilla FC. El conjunto tiburón perdió esa serie y quedó eliminado en penales del torneo.

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Hora y canal para ver el partido

La pelota rodará a las 8:15 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal Win Sports +. Todos los detalles, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

En el estadio Romelio Martínez, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas, se llevará a cabo el cotejo. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez sigue en refacciones.

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¿Qué club ganará el duelo?

En la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año, en condición de local, Millonarios FC de Bogotá, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, perdió por la mínima diferencia ante Atlético Bucaramanga.



La historia del Junior de Barranquilla en la primera fecha fue similar, pues el conjunto rojo y blanco de la capital del departamento del Atlántico vio la derrota por 2 goles a 1, pero a domicilio, contra el Deportes Tolima.



