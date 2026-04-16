Se alistan varias salidas importantes en Nacional

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano luego de que, después de haber obtenido la clasificación anticipada a la siguiente instancia de la Liga Betplay, se diera a conocer que habría varias salidas para el segundo semestre de la presente temporada.

El 'verde paisa' tuvo un arranque de 2026 bastante irregular, ya que quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios y en la liga local también hubo un par de contratiempos, por lo que se habló de la salida de Diego Arias y una reestructuración en la plantilla de jugadores.

Edwin Cardona, David Ospina y más salidas en Nacional

El semestre de apertura de 2026 ha traído consigo varias novedades para Nacional. Incorporaciones de lujo como la del Chicho Arango, golazos por parte de Morelos, enojos contra Diego Arias y todo podría terminar en una reestructuración del equipo.

Las directivas del club optaron por resguardar al equipo que ya está para terminar el arranque de la temporada 2026, pero los hinchas han presionado tanto para que se dé un cambio en cuanto a resultados, que ya se empezaron a mencionar algunos nombres que podrían salir de la institución.

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Dentro de las bajas más sensibles que tendría el club estarían las de Edwin Cardona y David Ospina, quienes ya habrían cumplido con su ciclo, terminando contrato en junio y diciembre del presente año.

Juan Bauza y Juan Manuel Zapata serían otros de los seleccionados para salir. Bauzá también termina contrato en junio de 2026 y Zapata ya habría recibido ofertas importantes que podrían beneficiar económicamente a la institución.

¿Cuáles jugadores se quedarían?

Entre los más importantes para continuar con el proceso están Andrés Felipe Román, quien renovó su vínculo con el equipo. Marlos Moreno es una incógnita, pero no sería una de las prioridades para salir; y el caso de Simón García está en análisis todavía, aunque la idea sería mantenerlo.

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Próximo partido de Diego Arias con Nacional en Liga Betplay

El estratega tendrá su siguiente prueba en el marco de la fecha 17 de la liga local cuando se enfrente a Atlético Bucaramanga, el cual viene de anotarle cinco goles a Boyacá Chicó, pero el cual también viene golpeado tras la situación que se está viviendo con Leonel Álvarez.

Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el lunes 20 de abril sobre las 20:30 hora local.