El duelo entre América de Cali e Independiente Santa Fe por los playoffs de la Liga BetPlay I-2026 ya se juega también fuera de la cancha. En la antesala de la serie, el técnico escarlata, David González, analizó a su rival y dejó claras las claves para intentar marcar la diferencia en una llave que promete máxima exigencia.

Respeto de González a Santa Fe: "fueron campeones hace muy poco tiempo y eso los hace muy peligrosos"

El entrenador comenzó reconociendo el nivel del conjunto bogotano: “Sí, es un es un gran equipo, que compite mucho durante los 90 minutos, ha tenido lesiones de jugadores claves que le ayudan mucho en esa en esa intensidad y en ese despliegue físico”.

A pesar de esas dificultades, González destacó que Santa Fe llega en buena forma al tramo decisivo: “Pero ahora termina de buena manera, lo dije también en la rueda de prensa ayer me parece ideal que seamos dos equipos que estamos compitiendo en terreno internacional para poder tener algo de igualdad de condiciones en temas de descanso y en temas de tiempos entre partidos”.

Más allá del contexto, el técnico subrayó el peso histórico del rival y su reciente éxito. “Pero definitivamente es un rival es un rival primero histórico, segundo que la gran mayoría de los jugadores fueron campeones hace muy poco tiempo y eso los hace muy peligrosos”, advirtió, dejando claro que no hay margen para la relajación.

La clave de América para vencer a Santa Fe: David González revela el factor decisivo

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En cuanto a las claves del cruce, González fue enfático en el aspecto emocional. “Yo pienso que el tema mental, el tema de confianza, el tema de seguridad es vital”, afirmó, convencido de que los detalles psicológicos pueden inclinar la balanza en una serie tan pareja.

El estratega también puso el foco en el primer partido en el Pascual Guerrero, donde América buscará golpear primero “Pienso también que esta situación de arrancar primero en casa nos puede llegar a dar una ventaja si venimos y hacemos lo que normalmente venimos haciendo durante el semestre, que es sacar ventaja de local”. En esa línea, reforzó la importancia de hacerse fuerte ante su gente: “Sí, somos fuertes, y ya teniendo de pronto esa ventaja del primer partido, pues el partido en Bogotá se puede plantear de una manera, digamos que distinta”.

González resaltó el factor mental tras romper una racha negativa en la capital. “Ya también nos sacamos ese peso de no haber ganado en Bogotá hace mucho tiempo, ya eso no va a estar en la cabeza de nadie y es simplemente tratar de que es el primer partido aquí en Cali sea el que pueda marcar un poco la diferencia”. Con ese enfoque, América se alista para un choque de alto voltaje donde cada detalle contará.