La deuda pendiente del Tolima que lo complica en la final

Quedan solo dos partidos para definir al campeón de la Liga BetPlay 2025 en el segundo semestre con la necesidad para el Deportes Tolima de romper una de las peores rachas del club en el balompié colombiano. Junior será su rival en esta ocasión.

Una final inédita de la Liga BetPlay desde que hay torneos cortos. Junior y Tolima ya se habían visto las caras en una definición del título, pero fue en la Superliga de 2019 en la que el elenco juniorista se quedó con el trofeo en Ibagué, pese al mal resultado en Barranquilla con una derrota de 1-2.

Esa definición en Ibagué es una de las malas historias que rodea al Deportes Tolima y que lo condiciona siempre que hay una final en condición de local en la vuelta. Esa es la deuda que el cuadro tolimense tiene pendiente, especialmente en medio de una temporada en la que ha sido muy buen visitante, pero ha quedado a deber en casa.

GANAR UNA FINAL DE LOCAL, EL GRAN RETO DEL DEPORTES TOLIMA

Por puntaje en los cuadrangulares semifinales y por la tabla de la reclasificación, el Deportes Tolima va a cerrar en condición de local la final el martes 16 de diciembre para definir al campeón y las clasificaciones para la Copa Libertadores. El gran problema que aparece en estos momentos tiene que ver con terminar en el Manuel Murillo Toro.

Los dirigidos por Lucas González están invictos en estos cuadrangulares y quieren hacer uso de ese componente para poder alzar la cuarta estrella. Sin embargo, todas las que ha ganado las ha coronado en condición de visitante y ha quedado a deber en su fortín.

El Tolima superó al Deportivo Cali en 2003, a Atlético Nacional en 2018 y a Millonarios en 2019. No obstante, tuvo chances de dar golpetazos en 2006 en condición de local, pero el Cúcuta Deportivo dio la sorpresa en Ibagué. Ese fue la primera historia negativa en una final en casa.

Luego, en 2021 el Deportivo Cali impactó en la carrera del Tolima perdiendo la final en el Manuel Murillo Toro y posteriormente, fue Atlético Nacional en el 2024. Una realidad que toma fuerza en esta definición de la Liga BetPlay cuando se enfrentarán con el Junior de Barranquilla cerrando de local.

LA ÚNICA VEZ QUE TOLIMA GANÓ UN TÍTULO EN CASA

En anteriores ocasiones y distintos torneos, el Deportes Tolima tuvo dos oportunidades de ganar un título en condición de local. No fue en la Liga BetPlay, pero sí en la Superliga. En una oportunidad logró alzar la copa, pero en otra desilusionó.

Y es que, en 2019 afrontó un nuevo título, justamente contra el Junior. En Barranquilla inició la historia de la Superliga y ganaron 1-2 gracias al doblete de Marco Pérez que remontó el tempranero gol de Luis Díaz. Aunque tenían el marcador a su favor, en casa no pudieron hacer uso de esa ventaja.

Perdieron por la mínima diferencia con un único gol de Luis Carlos Ruiz y perdieron en penales con un contundente 0-3. Tres años después volvieron a definir la Superliga en el Estadio Manuel Murillo Toro contra el Deportivo Cali. De visita igualaron a un tanto y cortaron el maleficio de local con un único gol de Michael Rangel.

Después de esa desilusión de local frente a Atlético Nacional en el 2024, esperarán cortar la historia en la Liga BetPlay y levantar un trofeo liguero en casa que es la deuda pendiente. Además, el club debe reafirmar por qué fue el mejor equipo en el año de acuerdo con la tabla de reclasificación. Junior no lo pondrá sencillo.