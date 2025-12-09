Lucas González aclaró si ve a Tolima como un "escampadero" y dio pistas de su futuro

Deportes Tolima está listo para disputar la gran final de la Liga BetPlay, después de dominar el grupo B en los cuadrangulares semifinales con 14 puntos. El rendimiento demostrado también le sirvió al equipo 'pijao' para liderar la tabla de la reclasificación y asegurar definir la final en condición de local.

Al término del partido contra Fortaleza, al técnico Lucas González se le consultó sobre sus planes a futuro y si en algún momento vio su estadía en Deportes Tolima como un "escampadero".

"En el Tolima encontré un lugar en el que encajamos como anillo al dedo. Tolima es un club especial por las persona que lo dirigen. Del Tolima no me voy a ir por plata. Quiero estar mucho tiempo", afirmó.

González agregó en el futuro espera ver cómo se refleja su trabajo y el de su cuerpo técnico.

"El fútbol me ha puesto una situación en la que solo he podido estar un semestre. Me pregunto qué puede hacer el cuerpo técnico después del segundo semestre, si somos capaces que los jugadores nos entiendan lo mismo que estos chicos hicieron en cinco meses", dijo.

Finalmente, el entregador del cuadro 'pijao' se mostró expectante con la posibilidad de dirigir a Deportes Tolima en la Copa Libertadores en la temporada 2026.

"El otro año tenemos ya cupo a Copa Libertadores y lo vamos a disfrutar. Yo por plata no me voy", sentenció.

¿Cuándo se juega la final de la Liga BetPlay?

Las finales de ida y vuelta de la Liga BetPlay quedaron programadas para este viernes 12 de diciembre el encuentro de ida en el estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 8:00 de la noche.

El encuentro de vuelta se jugará el martes 16 de diciembre desde las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.