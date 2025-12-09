La decisión de Alfredo Arias que preocupa en Junior para la final de Liga BetPlay

Junior de Barranquilla se convirtió en el segundo finalista de laLiga BetPlay, después de liderar con 11 puntos el grupo A en los cuadrangulares semifinales.

Ahora, el conjunto 'rojiblanco' se medirá con Deportes Tolima, que dominó el grupo B con 14 unidades, en la definición por el título del campeonato.

La preocupación de Arias que preocupa en Junior para la final

De cara a la serie por la estrella, en Junior de Barranquilla se generó una preocupación antes de enfrentar a Deportes Tolima.

Y es que en el partido contra Deportivo Independiente Medellín, con el que se cerró el grupo A de los cuadrangulares, el entrenadorAlfredo Ariastomó la decisión de alinear como titular al paraguayo Javier Báez, quien regresó de una lesión de rodilla.

La determinación de Arias causó polémica, ya que excluyó del partido al uruguayo Lucas Monzón, quien había sido inicialista en los compromisos contra Atlético Nacional y América de Cali, en los que demostró un buen rendimiento.

Adicionalmente, la presencia de Báez obligó al cambio de perfil de Jermein Zidane Peña, que pasó de ser central por el carril derecho a ubicarse por la zona izquierda.

Difícil decisión en Junior para la final

Para afrontar la final de la Liga BetPlay, el entrenador Alfredo Arias deberá tomar la decisión de ubicar o no a Javier Báez como defensa central.

En caso de dejar al paraguayo en el banco de suplentes, Junior contaría con Jermein Peña y Lucas Monzón como zagueros, teniendo en cuenta que en la recta final de los cuadrangulares demostraron un alto rendimiento.