Arias sacó polémica excusa tras derrota: “Distrae la atención”

Este lunes 8 de diciembre se jugaron los últimos partidos de los cuadrangulares semifinales que tenían que definir quién iba a sellar la clasificación a la final junto con el Deportes Tolima que ya lo había asegurado desde la fecha pasada. Junior y Atlético Nacional competían en el Grupo A por lograrlo.

Junior tenía el camino más sencillo. Una victoria, un empate y hasta la derrota, siempre y cuando Nacional no ganara por varios goles iba a sellar la clasificación. Las cosas iniciaron mal con goles de Medellín en el primer tiempo, pero en Cali los antioqueños perdían también por diferencia de dos goles.

Finalmente, los dos involucrados en sellar el paso a la final perdieron. Junior cayó en el Atanasio con un 2-1, mientras que Nacional perdió 3-2, pero les alcanzó a los barranquilleros. Alfredo Arias afirmó en rueda de prensa que ese tema de estar pendientes de los resultados ajenos fueron distractores que conllevaron a la derrota.

ALFREDO ARIAS SACÓ EXCUSAS POR LA DERROTA ANTE EL MEDELLÍN

Durante los primeros minutos, Junior no encontró cómo romper el arco del Medellín. Con el gol de Brayan León Muñiz en contra, tuvieron una chance de oro para igualar con una pena máxima de Edwin Herrera, pero Éder Chaux atajó. Arias destacó que, “este era un partido raro para jugar, difícil. Nunca sale bien eso de estar escuchando para el otro lado.

Nos ayudaron en el otro partido, pero nunca sale bien. Como que se distrae la atención. A nosotros no nos ha sobrado nada. Somos un equipo que no era favorito e hicimos un gran cuadrangular. Se nos metió ese problemita en el medio de estar atentos al otro partido y erramos el penalti para empatar y nos complicó más. Si había para complicar las cosas, hoy las complicamos todas. Tenemos que recuperar al equipo de todo el esfuerzo hecho, sobre todo, desde lo emocional. Debemos llegar fuertes. Van a ser dos finales lindas ante un gran rival, que ha jugado muy bien. Iremos por ellos desde el primer minuto”.

Aparte de referenciar que el estar pendientes de otros partidos fue una distracción, afirmó cómo recibieron críticas de la hinchada, “fuimos criticados y está bien. Barranquilla y la costa es algo muy especial, porque se aglutina todo entorno a Junior. No hay una energía que salve a la ciudad en un día que no gana Junior. Va todo para un lado o para el otro, pero, cuando va todo en contra, es brava.

Yo quiero felicitar a mis jugadores, porque tuvimos un bache de dos partidos que nos sacó del primer lugar, pero fuimos líderes 12 o 13 fechas. Un equipo que hace eso no puede jugar mal. ¿O qué queda para el resto? Mantuvimos la tranquilidad y ese era el mensaje de todos los días. Muchachos, alejémonos de todo. Rescato la fortaleza anímica de mis jugadores y que sabíamos que no nos iba a sobrar nada. Ellos se merecen mi felicitación y mi alerta para los dos partidos que nos quedan para ir por la gloria. Tenemos que valorar esa posibilidad”.

UNA NUEVA FINAL PARA ALFREDO ARIAS

Esta será una nueva oportunidad después de la que perdió con Medellín. Sobre esta con Junior aseveró que, “esta es la segunda final a la que llego aquí. Siempre entré a cuadrangulares, excepto el año pasado con el Deportivo Cali. Me hace recordar la final que perdí acá. Recuerdo eso, pero no me hace pensar que pueda pasar lo mismo.

Estoy convencido de que el mayor maestro en la vida es el error. Ese nos hace preocupar por las cosas que influyeron para lograrlo. El fútbol es impredecible, pero tendremos que jugar muy bien y correr mucho. Es contra un equipo que va a jugar de la misma manera".