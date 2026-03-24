La FIFA vuelve a sancionar a Deportivo Pereira

Deportivo Pereira deberá afrontar un nuevo problema en plena disputa de la Liga BetPlay-I de 2026, después de que se notificara una nueva sanción de la FIFA.

Según se reportó en el portal oficial de la FIFA, el conjunto matecaña no podrá contratar ni inscribir jugadores desde el pasado 17 de marzo de 2026.

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Según se conoció, una de las sanciones tiene que ver con el pago pendiente con el hondureño Rubilio Castillo.

Adicionalmente, la segunda sanción también tendría que ver una deuda con un futbolista que vistió la camiseta matecaña.

Deportivo Pereira sigue sin ganar

Los problemas administrativos de Deportivo Pereira se suman al mal rendimiento deportivo en la Liga BetPlay.

Actualmente, el conjunto matecaña se ubica en la última posición del certamen con cero victorias, cinco empates y seis derrotas.

Los dirigidos por Arturo Reyes, además, se han visto afectados por no poder jugar en condición de local en el estadio Hernán Ramírez Villegas y se ha visto a disputar sus compromisos en El Centenario de Armenia y recientemente en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.