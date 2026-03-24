Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Deportivo Pereira

La FIFA vuelve a sancionar a Deportivo Pereira

Pereira pasa por un mal momento deportivo y administrativo en la temporada 2026.
Daniel Zabala
Se cayó un fichaje cantado para Deportivo Pereira
Deportivo Pereira, Liga BetPlay 2026-I // Colprensa

Deportivo Pereira deberá afrontar un nuevo problema en plena disputa de la Liga BetPlay-I de 2026, después de que se notificara una nueva sanción de la FIFA.

Según se reportó en el portal oficial de la FIFA, el conjunto matecaña no podrá contratar ni inscribir jugadores desde el pasado 17 de marzo de 2026.

Reyes destacó el esfuerzo del Pereira: sumó un punto en su visita a Bogotá

Lea también

Reyes destacó el esfuerzo del Pereira: sumó un punto en su visita a Bogotá
FIFA sancionó a Deportivo Pereira
FIFA sancionó a Deportivo PereiraCrédito: FIFA

Según se conoció, una de las sanciones tiene que ver con el pago pendiente con el hondureño Rubilio Castillo.

Adicionalmente, la segunda sanción también tendría que ver una deuda con un futbolista que vistió la camiseta matecaña.

A Pereira no le sale media: un fichaje cantado finalmente NO llegará, ¿por qué?

Lea también

A Pereira no le sale media: un fichaje cantado finalmente NO llegará, ¿por qué?

Deportivo Pereira sigue sin ganar

Los problemas administrativos de Deportivo Pereira se suman al mal rendimiento deportivo en la Liga BetPlay.

Actualmente, el conjunto matecaña se ubica en la última posición del certamen con cero victorias, cinco empates y seis derrotas.

Los dirigidos por Arturo Reyes, además, se han visto afectados por no poder jugar en condición de local en el estadio Hernán Ramírez Villegas y se ha visto a disputar sus compromisos en El Centenario de Armenia y recientemente en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.

En esta nota

Deportivo Pereira Liga Betplay Fútbol Colombiano Federación Colombiana de Fútbol Dimayor Deporte Colombiano

Reels