La Liga Betplay 2026 arranca con todo: los mejores fichajes para el nuevo año

La Liga BetPlay 2025 se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, impulsada por un mercado de fichajes ambicioso que demuestra la intención de los clubes grandes de volver a ser protagonistas tanto a nivel local como internacional.

Atlético Nacional, vuelve a ser protagonista con la llegada de Milton Casco, un jugador versátil y acostumbrado a la alta competencia. Además, la renovación casi confirmada de Miguel Borja Morelos asegura continuidad ofensiva y estabilidad en un proyecto que busca volver a dominar el fútbol colombiano.

Por su parte, América de Cali apostó fuerte con la incorporación de Yeison Guzmán, un creativo capaz de asumir el rol de conductor del equipo. A su vez, la llegada de Jan Fernández suma liderazgo y presencia en el arco, reforzando un plantel diseñado para pelear el título.

Millonarios también sacudió el mercado con dos movimientos de alto impacto. Por un lado, la contratación de Rodrigo Ureña, mediocampista de orden y carácter, refuerza una zona clave del campo y le da equilibrio al equipo embajador.

Por otro, el regreso de Radamel Falcao García genera una expectativa sin precedentes. Más allá de lo futbolístico, su presencia es un impulso anímico y mediático que eleva el perfil del campeonato.

Junior de Barranquilla, la gran bomba del mercado es la llegada de Luis Muriel. El delantero regresa al fútbol colombiano tras una extensa carrera en Europa, donde dejó huella por su potencia y capacidad goleadora.

Su fichaje no solo representa un golpe de autoridad del club rojiblanco, sino también una apuesta por liderazgo y experiencia en momentos decisivos. A esto se suma la transferencia de Janenson Sarmiento, procedente de Unión Magdalena, un jugador desequilibrante que puede marcar diferencia en el frente de ataque.

Uno de los fichajes más llamativos es el de Helibelton Palacios a Independiente Santa Fe. El lateral derecho, con experiencia internacional y pasado en selecciones, llega al cuadro cardenal para aportar jerarquía, velocidad y solidez defensiva. Su paso por Millonarios dejó más dudas que certezas, pero es un jugador llamado a ser protagonista.

Deportivo Cali sorprendió con el fichaje del arquero peruano Pedro Gallese, un refuerzo de talla internacional que garantiza seguridad bajo los tres palos y experiencia en partidos de alta presión.

Finalmente, el Independiente Medellín se aseguró los servicios de Didier Moreno, mediocampista de recorrido y jerarquía, ideal para fortalecer la contención y darle balance al equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

Con estos fichajes, la Liga BetPlay 2025 promete emociones, duelos de alto nivel y un torneo donde los nombres propios vuelven a ser protagonistas.