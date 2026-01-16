Liga BetPlay-I 2026: programación de la fecha 1

Todo está listo para que este viernes 16 de enero arranque la Liga BetPlay-I de 2026 con el partido entre Deportivo Pereira frente a Llaneros.

La temporada 2026 tendrá como grandes novedades los regresos de Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba a la primera división.

También se destaca el estreno de Internacional de Bogotá, que antiguamente era conocido como La Equidad.

Por otro lado, el mercado de fichajes ha generado gran expectativa, teniendo en cuenta que Junior de Barranquilla fichó a Luis Fernando Muriel, Millonarios contrató a Falcao García, Deportivo Cali incorporó a Juan Ignacio Dinneno y a Pedro Gallese.

Del mismo modo, Atlético Bucaramanga garantizó la continuidad de Luciano Pons y América de Cali contará con Yeison Guzmán.

Programación

Fecha 1 - Liga BetPlay 2026





Viernes 16 de enero

Deportivo Pereira Vs Llaneros

Hora: 18:20





Fortaleza Vs Alianza

Hora: 20:30





Sábado 17 de enero

América Vs Internacional de Bogotá

Hora: 16:10





Atlético Nacional Vs Boyacá Chicó

Hora: 18:20





Bucaramanga Vs Millonarios

Hora: 20:20





Domingo 18 de enero

Pasto Vs Medellín

Hora: 14:00





Jaguares Vs Deportivo Cali

Hora: 14:10





Junior Vs Tolima

Hora: 18:20





Santa Fe Vs Águilas Doradas

Hora: 20:30





Lunes 19 de enero

Cúcuta Deportivo Vs Once Caldas

Hora: 16:00