Liga BetPlay-I 2026: programación de la fecha 1

Todo está listo para que este viernes 16 de enero arranque la Liga BetPlay-I de 2026 con el partido entre Deportivo Pereira frente a Llaneros.
La temporada 2026 tendrá como grandes novedades los regresos de Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba a la primera división.
También se destaca el estreno de Internacional de Bogotá, que antiguamente era conocido como La Equidad.
Por otro lado, el mercado de fichajes ha generado gran expectativa, teniendo en cuenta que Junior de Barranquilla fichó a Luis Fernando Muriel, Millonarios contrató a Falcao García, Deportivo Cali incorporó a Juan Ignacio Dinneno y a Pedro Gallese.
Del mismo modo, Atlético Bucaramanga garantizó la continuidad de Luciano Pons y América de Cali contará con Yeison Guzmán.
Programación
Fecha 1 - Liga BetPlay 2026
Viernes 16 de enero
Deportivo Pereira Vs Llaneros
Hora: 18:20
Fortaleza Vs Alianza
Hora: 20:30
Sábado 17 de enero
América Vs Internacional de Bogotá
Hora: 16:10
Atlético Nacional Vs Boyacá Chicó
Hora: 18:20
Bucaramanga Vs Millonarios
Hora: 20:20
Domingo 18 de enero
Pasto Vs Medellín
Hora: 14:00
Jaguares Vs Deportivo Cali
Hora: 14:10
Junior Vs Tolima
Hora: 18:20
Santa Fe Vs Águilas Doradas
Hora: 20:30
Lunes 19 de enero
Cúcuta Deportivo Vs Once Caldas
Hora: 16:00