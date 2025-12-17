La millonaria cifra que ganó Junior por ser campeón de la Liga BetPlay 2025-II

Junior FC no solo celebró un nuevo título, sino que también aseguró un ingreso económico importante tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo barranquillero levantó el trofeo este martes 16 de diciembre, luego de imponerse en la final ante Deportes Tolima y alcanzar así su undécima estrella en el fútbol profesional colombiano.

Los premios que recibió Junior de Dimayor y Conmebol

Como campeón del torneo, Junior recibió un premio directo de 500 mil dólares otorgados por la Dimayor, entidad organizadora de la Liga BetPlay.

No obstante, el verdadero impacto financiero para el club pasa por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, certamen en el que los Tiburones disputarán la fase de grupos.

Conmebol entrega un millón de dólares por cada partido jugado como local en la fase de grupos del torneo continental, lo que garantiza a Junior un ingreso base de tres millones de dólares.

Si se suman esos tres millones al premio entregado por Dimayor, Junior ya tiene asegurados 3,5 millones de dólares, una cifra que supera los 13 mil millones de pesos colombianos al cambio actual.

Además, en la fase de grupos de la Libertadores existe el concepto de ‘mérito deportivo’, que representa un ingreso adicional de 330 mil dólares por cada partido ganado.

En caso de que el conjunto rojiblanco logre avanzar a los octavos de final del torneo, Conmebol le entregaría un premio extra de 1.250.000 dólares, aumentando considerablemente el botín económico.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe, campeón de la Liga BetPlay 2025-I, se encuentra en condiciones similares y también tiene garantizados al menos 3,5 millones de dólares por su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores.