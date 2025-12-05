Lanzan advertencia a Junior para la fecha 6 de los cuadrangulares

Junior de Barranquilla quedó muy cerca de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales a América de Cali en condición de local en el estadio Metropolitano con marcador de 2-1.

El equipo 'rojiblanco' se impuso con anotaciones de Jermein Zidane Peña y Didier Moreno, por lo que se ratificó en el primer lugar del grupo A con 11 puntos.

Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias deberán confirmar la clasificación a la serie por el título el próximo lunes 8 de diciembre en condición de visita frente a Deportivo Independiente Medellín.

En Medellín lanzan advertencia a Junior

En el parido conta Medellín, Junior deberá sumar, por lo menos, un punto para hacerse inalcanzable por parte de Atlético Nacional, que está en la segunda posición y le amenaza la clasificación.

Sin embargo, desde el conjunto 'poderoso' lanzaron una advertencia a los 'rojiblancos'.

Y es que su director técnico, Alejandro Restrepo aseguró que en el duelo de la fecha 6 del cuadrangular A saldrán al gramado del estadio Atanasio Girardot con la intención de lograr la victoria.

Medellín va por la Copa Libertadores

Medellín tiene la necesidad de ganarle a Junior de Barranquilla para asegurar la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores de 2026 por la vía de la reclasificación.

Actualmente, el conjunto 'poderoso' tiene 89 puntos, mientras que Nacional cuenta con 88, por lo que necesita sumar para confirmar su participación en el certamen internacional.