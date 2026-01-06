Las 8 bajas confirmadas que tiene Junior para la temporada 2026

Junior de Barranquilla comenzó oficialmente los trabajos de pretemporada para afrontar los retos del 2026, entre los que se destacan la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, además de la Superliga y la Liga BetPlay.

En los primeros días de entrenamiento, el entrenador Alfredo Arias se ha reunido con los directivos del club para definir la lista de 25 jugadores que tendrá disponible.

A pesar de que Junior no ha oficializado contrataciones, se ha conocido que al conjunto 'rojiblanco' llegaron el defensa Jean Carlo Pestaña, el mediocampista defensivo Juan David Ríos y los mediocampistas ofensivos Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez.

Por otro lado, se espera que en próximas horas se concrete el fichaje de Cristian Barrios y el club barranquillero estaría en la búsqueda de un nuevo delantero.

Salidas en Junior

Teniendo en cuenta la reducción de jugadores que se pueden inscribir, de Junior han salido algunos futbolistas.

En algunos casos por no renovación de contrato, en otros por decisión del entrenador y finalmente por venta al exterior.

Las grandes negociaciones de Junior han sido las de José Enamorado y Joel Canchimbo, quienes continuarán sus respectivas carreras en el fútbol de Brasil al haber sido negociados con Gremio y Botafogo.

Por otro lado, el mediocampista Didier Moreno decidió no aceptar la oferta de renovación y será jugador del Deportivo Independiente Medellín.

Un caso similar se registró con el zaguero central Javier Báez, a quien no se le renovó el vínculo.

El mediocampista Carlos Esparragoza no llegó a un acuerdo para extender el contrato y se ha informado que se convertirá en nuevo jugador de Alianza Fc de Valledupar.

Carlos Olmos, zaguero central de la categoría sub 20, hará parte del Barranquilla F.c.

Finalmente, a Yeferson Moreno y a Jesús Díaz se les está buscando equipo para que sumen minutos en la temporada 2026.