Otra figura de Junior se irá a Brasil: firmará con Botafogo por 2 millones de dólares

Un futbolista de Junior FC podría dar el salto al fútbol brasileño en este mercado de fichajes, en una operación que dejaría una suma importante en las arcas del club barranquillero.

Se conoció que Joel Canchimbo estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Botafogo, en una negociación que rondaría los dos millones de dólares, según informó el periodista José Hugo Illera.

Detalles de la llegada de Joel Canchimbo a Botafogo

Las conversaciones avanzan en un ambiente favorable, teniendo en cuenta la buena relación entre ambos clubes, que ya hicieron negocios recientemente en el mercado internacional.

Cabe recordar que, en julio pasado, Botafogo compró a Jordan Barrera al Junior por un millón de dólares, antecedente que facilitó los diálogos por Canchimbo.

De concretarse la operación, Canchimbo sería el segundo futbolista del Junior que se marcha a Brasil en este mercado, dando por confirmada la salida de José David Enamorado a Gremio por tres millones de dólares.

Perfil de Joel Canchimbo

Joel Canchimbo tiene 20 años, nació en Malambo (Atlántico) el 12 de agosto de 2005, y se ha consolidado como uno de los jugadores con mayor proyección del club tiburón.

El extremo fue una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, torneo en el que la Tricolor terminó en el tercer lugar, lo que incrementó el interés de clubes del exterior.

Tras ese certamen, varios equipos preguntaron por el futbolista, cuyo rendimiento confirmó el potencial que ya venía mostrando tanto en Junior como en procesos juveniles.

Estadísticas de Joel Canchimbo en Junior

En la temporada 2025, Canchimbo disputó 14 partidos con Junior, marcó tres gol y dio una asistencia. Ahora, su salida a Botafogo aparece como un paso clave en su carrera profesional, en donde espera tener minutos.