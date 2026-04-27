Las cuentas de Santa Fe para clasificar a playoffs de Liga BetPlay

Se acerca el cierre de la primera instancia de la Liga Betplay 2026-I y quedan solamente 90 minutos por jugarse para que se concrete de una vez por todas si Independiente Santa Fe será uno de los ocho clasificados a los cuartos de final del torneo.
El equipo comandado por Pablo Repetto ha venido de menos a más en el semestre de apertura de la temporada 2026, habiendo logrado ilusionar a todos los fanáticos con la clasificación a la siguiente fase del certamen local con un panorama favorecedor, ya que, aunque no dependen de sí mismos para instaurarse dentro de los ocho mejores, una victoria los podría dejar con un pie adentro.
Santa Fe va por la victoria y a esperar resultados en la última fecha
El semestre de apertura para Santa Fe estuvo lleno de muchos "vaivén", ya que a pesar de haber quedado campeón de la Superliga Betplay ante Junior, su rendimiento fue irregular en la Liga Betplay, sumando muchos empates y pocas victorias, misma situación que se ha visto replicada en la Copa Libertadores.
Es por ello que llega a la fecha 19 sufriendo por entrar a los ocho mejores que clasificarán a cuartos de final, ya que "despertó" bastante tarde y comenzó a ganar solo en las fechas definitivas, lo que lo deja justo en el octavo lugar con 26 unidades y otros tres puntos pendientes que lo podrían acercar a la próxima fase.
El último enfrentamiento de Santa Fe será contra Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín, el sábado 2 de mayo, un duelo directo tomando en cuenta que Inter también está adentro con 26 puntos, así que el que logre ganar y sacar mejor porcentaje de gol a favor tendrá un pie adentro de la siguiente instancia.
Sin embargo, hay más perseguidores que le podrían complicar la vida al 'león' aunque gane, ya que si Medellín y Cali ganan por una buena diferencia de gol lo estarían sacando, pues cuentan con los mismos 26 puntos.
En caso de que llegue a empatar o perder las opciones se reducirían al máximo y entrarían incluso en disputa equipos como Millonarios, Bucaramanga y Águilas Doradas en busca del milagro.
Rodallega y Risueño protagonizaron la polémica: Análisis completo
Partidos de la fecha 19 de Liga BetPlay
Santa Fe vs Internacional
El Campín
Tolima vs Cali
Manuel Murillo Toro
Medellín vs Águilas
Atanasio Girardot
Alianza vs Millonarios
Armando Maestre Pavajeau
Fortaleza vs Bucaramanga
Techo
Junior vs Pasto
Romelio Martínez
Once Caldas vs Nacional
Palogrande
América vs Pereira
Pascual Guerrero
Jaguares vs Cúcuta
Jaraguay
Chicó vs Llaneros
La Independencia
Los 7 equipos que ya quedaron eliminados de la Liga Betplay 2026-I
Al equipo comandado por el Arturo Reyes se le fueron sumando Boyacá Chicó, Jaguares, Cúcuta y Alianza FC, los cuales a pesar de haber hecho cambio de director técnico a mitad del semestre no pudieron recomponer su camino para quedarse con la clasificación.
Finalmente se suma Fortaleza y Llaneros, los cuales ganaron partidos importantes, le complicaron la vida a los grandes, pero no lograron marcar diferencia.