Las cuentas de Santa Fe para clasificar a playoffs de Liga BetPlay

Se acerca el cierre de la primera instancia de la Liga Betplay 2026-I y quedan solamente 90 minutos por jugarse para que se concrete de una vez por todas si Independiente Santa Fe será uno de los ocho clasificados a los cuartos de final del torneo.

El equipo comandado por Pablo Repetto ha venido de menos a más en el semestre de apertura de la temporada 2026, habiendo logrado ilusionar a todos los fanáticos con la clasificación a la siguiente fase del certamen local con un panorama favorecedor, ya que, aunque no dependen de sí mismos para instaurarse dentro de los ocho mejores, una victoria los podría dejar con un pie adentro.

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Santa Fe va por la victoria y a esperar resultados en la última fecha

El semestre de apertura para Santa Fe estuvo lleno de muchos "vaivén", ya que a pesar de haber quedado campeón de la Superliga Betplay ante Junior, su rendimiento fue irregular en la Liga Betplay, sumando muchos empates y pocas victorias, misma situación que se ha visto replicada en la Copa Libertadores.

Es por ello que llega a la fecha 19 sufriendo por entrar a los ocho mejores que clasificarán a cuartos de final, ya que "despertó" bastante tarde y comenzó a ganar solo en las fechas definitivas, lo que lo deja justo en el octavo lugar con 26 unidades y otros tres puntos pendientes que lo podrían acercar a la próxima fase.

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El último enfrentamiento de Santa Fe será contra Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín, el sábado 2 de mayo, un duelo directo tomando en cuenta que Inter también está adentro con 26 puntos, así que el que logre ganar y sacar mejor porcentaje de gol a favor tendrá un pie adentro de la siguiente instancia.

Sin embargo, hay más perseguidores que le podrían complicar la vida al 'león' aunque gane, ya que si Medellín y Cali ganan por una buena diferencia de gol lo estarían sacando, pues cuentan con los mismos 26 puntos.

En caso de que llegue a empatar o perder las opciones se reducirían al máximo y entrarían incluso en disputa equipos como Millonarios, Bucaramanga y Águilas Doradas en busca del milagro.

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Partidos de la fecha 19 de Liga BetPlay

Santa Fe vs Internacional

El Campín

Tolima vs Cali

Manuel Murillo Toro

Medellín vs Águilas

Atanasio Girardot

Alianza vs Millonarios

Armando Maestre Pavajeau

Fortaleza vs Bucaramanga

Techo

Junior vs Pasto

Romelio Martínez

Once Caldas vs Nacional

Palogrande

América vs Pereira

Pascual Guerrero

Jaguares vs Cúcuta

Jaraguay

Chicó vs Llaneros

La Independencia

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Al equipo comandado por el Arturo Reyes se le fueron sumando Boyacá Chicó, Jaguares, Cúcuta y Alianza FC, los cuales a pesar de haber hecho cambio de director técnico a mitad del semestre no pudieron recomponer su camino para quedarse con la clasificación.

Finalmente se suma Fortaleza y Llaneros, los cuales ganaron partidos importantes, le complicaron la vida a los grandes, pero no lograron marcar diferencia.