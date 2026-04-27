Tabla de goleadores de la Liga BetPlay a una fecha del final

A falta de una jornada para el cierre de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-I, la tabla de goleadores se mantiene como uno de los focos de atención del campeonato, con varios nombres peleando por el ‘botín de oro’ que se entregará una vez finalice el torneo.

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El líder de la clasificación es Andrey Estupiñán, de Deportivo Pasto, quien suma doce anotaciones en 16 partidos, un registro llamativo si se tiene en cuenta que no es un delantero centro tradicional, sino que suele desempeñarse como extremo.

Detrás aparece un grupo de perseguidores encabezado por Yeison Guzmán, de América de Cali, quien con diez goles en 18 partidos confirma su capacidad ofensiva pese a ser un mediocampista creativo, rol que también comparte Andrés Arroyo en Fortaleza FC, con ocho anotaciones.

En esa misma línea de los diez goles se encuentran el experimentado Dayro Moreno, de Once Caldas, y Jorge Rivaldo, de Águilas Doradas, este último una de las grandes revelaciones del campeonato por su capacidad para sostener el ritmo goleador.

También se mantienen en la pelea nombres de peso como Alfredo Morelos con Atlético Nacional y Luis Fernando Muriel con Junior, ambos con nueve goles, ratificando su jerarquía en el frente de ataque.

Más atrás, pero mostrando un buen desempeño individual, aparecen Leonardo Castro, de Millonarios, así como Jefry Zapata, de Once Caldas, quien también ha sido una de las gratas sorpresas del torneo.

Cierra el grupo de los diez primeros el argentino Luciano Pons, de Atlético Bucaramanga, con siete anotaciones, en una tabla que evidencia la diversidad de perfiles goleadores en el campeonato.

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-I