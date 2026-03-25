El Deportivo Pasto atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada en la Liga BetPlay. Tras imponerse 1-2 como visitante frente a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, el conjunto nariñense alcanzó el liderato del campeonato, respaldado por un funcionamiento colectivo sólido y una identidad de juego cada vez más clara.

Mateo Garavito: "El profe no solo armó un equipo de futbolistas, primero formó personas"

Uno de los protagonistas de la victoria fue Mateo Garavito, autor de uno de los goles del compromiso, quien al término del partido destacó el trabajo del entrenador Jonathan Risueño como pieza clave en el presente del equipo. Más allá del resultado, el futbolista enfatizó el valor del grupo y el proceso que se ha construido desde la llegada del técnico.

“Todo es gracias a la unión del grupo y al trabajo del día a día. El profe no solo armó un equipo de futbolistas, primero formó personas. Supo elegir muy bien a quién traer y eso hoy se ve reflejado en la cancha”, señaló Garavito, quien también resaltó que varios jugadores ya conocían la metodología del entrenador, lo que ha facilitado la adaptación y consolidación de la idea de juego.

Le llueven elogios a Risueño, líder de la Liga Betplay con el Deportivo Pasto

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El atacante subrayó que ese conocimiento previo del cuerpo técnico ha sido determinante para sostener el rendimiento. “Sabemos cómo es el profe dentro y fuera de la cancha. Eso nos ha servido mucho para tener una idea clara y ejecutar lo que trabajamos en cada entrenamiento”, agregó.

El buen momento del Deportivo Pasto también ha despertado la ilusión entre sus aficionados. En ese sentido, Garavito envió un mensaje de confianza a la hinchada, invitándola a creer en el proceso. “Hace rato nos podemos ilusionar, así como lo hacemos nosotros y nuestras familias. Lo importante es seguir demostrando dentro del campo”, afirmó.

Finalmente, el jugador dedicó el triunfo a sus seres queridos, reconociendo el respaldo constante en su carrera. Con este resultado, Pasto no solo confirma su gran presente, sino que se consolida como uno de los equipos más competitivos del campeonato.