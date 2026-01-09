¿Leonardo Castro se va de Millonarios? Desde Medellín contaron sorpresiva información

En medio del mercado de fichajes en el fútbol colombiano y con los clubes conformando su nómina para lo que serán los retos del 2026, una noticia se dio hace pocas horas relacionada con el goleador de Millonarios, Leonardo Castro.

El atacante nacido en el municipio de El Tambo, Cauca, es una de las piezas más importantes que tiene el técnico Hernán Torres en su plantilla, pues sabe de su potencial goleador y la buena competencia que puede tener con Radamel Falcao García en zona de ataque.

Atlético Nacional se interesó en Leonardo Castro

De acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, el equipo ‘verdolaga’ analizó seriamente la posibilidad de enviar una oferta a Millonarios por el fichaje de Leonardo Castro, uno de los delanteros que estuvo en el radar para reforzar la delantera y acompañar al ‘búfalo’ Alfredo Morelos.

La fuente indica que ante la gran posibilidad de que delanteros de la plantilla de Nacional como Jaiyder Asprilla y Emilio Aristizábal se vayan al fútbol del extranjero, sonaron posibilidades de contratar a Leonardo Castro y también a Joshan Valois, sin embargo, el interés por el delantero de Millonarios se esfumó y se inclinaron por el atacante chocoano del Deportivo Pasto, por quien lanzarían una oferta formal.

El cuadro 'verdolaga' tendría el poder económico para quitarle una figura a Millonarios

La información revelada toma por sorpresa a varios aficionados del equipo 'embajador', pues no es común que se realicen ofertas por jugadores que son ídolos en otros clubes, más sabiendo de la fuerte rivalidad que existe entre Millonarios y Atlético Nacional, sin embargo, en el mundo del fútbol se han visto casos que supone que todo puede pasar.

El conjunto verde de Antioquia se caracteriza por fichajes rimbombantes y el tema económico no sería problema, más cuando Nacional recibirá pronto un dinero importante por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors, recibiendo 2.5 millones de dólares.

Cabe mencionar que 'Leo' Castro está tasado actualmente en 600 mil euros según datos de Transfermarkt, sin embargo, este valor incrementaría ante una cláusula de rescisión que seguro tiene en su contrato por si algún equipo lo quiera en sus filas antes de finalizar el vínculo con el cuadro 'embajador', que recordemos es hasta diciembre de 2028.