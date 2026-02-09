Linda Caicedo, estrella de Real Madrid, recibió una nueva distinción en este 2026, este lunes le fue entregado el Trofeo EFE a la mejor futbolista iberoamericana en 2025, la colombiana subrayó este reconocimiento individual, como el reflejo del crecimiento del fútbol femenino colombiano.

Caicedo, a punto de cumplir 21 años, recibió el galardón en la sede de la agencia en Madrid, en un acto encabezado por su presidente, Miguel Ángel Oliver, y con la presencia de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid.

Linda Caicedo habla de su compañera en Selección Colombia: "Habla muy bien que Mayra lo haya recibido el año pasado y ahora yo"

Segundo año consecutivo para una colombiana, recibiendo el premio a la mejor futbolista iberoamericana, el año pasado la distinción fue para Mayra Ramírez.

La colombiana habló para EFE: “Muy, muy contenta de estar aquí. No solamente es un premio para mí, sino para nuestro fútbol en Colombia. Habla muy bien que Mayra lo haya recibido el año pasado y ahora yo. De nuestro fútbol, de ese crecimiento, de esas ganas que tenemos por salir adelante. Así que, muy contenta y muy agradecida”.

La futbolista colombiana habló de los retos durante el 2025: “No recuerdo un momento, así como tal duro del 2025. O bueno, al menos de la Copa América, el resultado final que obtuvimos (perdieron la final). Pero al final se trata del fútbol, no de la vida: estar ahí cerca de las cosas y muchas veces tener que trabajar un poco más. Muy agradecida del 2025, del trabajo que hice, de lo que pude aportar en el Real Madrid como en la Selección y por un nuevo año y nuevas cosas lindas que se vienen”.

Desde la agencia de medios le preguntaron por una larga carrera desde su debut a los 14 años: “Soy muy afortunada de muchas cosas, soy bendecida, a mi corta edad poder generar tantas cosas, motivar e inspirar a miles de personas. Y creo yo que es algo muy bueno que tengo, no lo tomo como peso, sino como bendición, como agradecimiento”.

La colombiana tuvo una divertida actividad de pregunta y respuesta, ¿Cómo ha sido tu adaptación a un fútbol y a una vida diferentes en España?

R.- Al principio es difícil porque estás acostumbrado a una cultura totalmente diferente, pero desde el primer momento la gente me ha acogido muy bien y ya van tres añitos… muy contenta de estar aquí.

P.- ¿La comida que más extraña?

R.- La sopa de queso y los aborrajados

P.- ¿Qué te ilusiona del proceso del fútbol femenino que estás viviendo?

R.- Sin duda alguna el fútbol femenino ha dado un paso adelante, un crecimiento bastante grande. Yo la verdad me siento muy feliz de hacer parte de este lindo proceso… ya se puede admirar como tal a una mujer en esa parte del fútbol: a una Marta, a una Mayra, a una Carolina Arías, así que motivar en inspirar a tantas niñas es muy importante para mí y la verdad es que seguir en este lindo camino, en que nuestro fútbol femenino siga creciendo es de mucho trabajo pero seguimos.

P.- Has insistido en la necesidad de más desarrollo en Colombia. ¿Cuál es el punto crítico?

R.- En cuanto a resultados que hemos tenido con nuestra selección, habla de esas ganas y del talento que tenemos en Colombia, a pesar de que no tenemos como tal una liga digna de poder contar todo el año con competiciones... Nunca está demás que realmente nos apoyen, que vean ese talento tanto de las jóvenes como de las que ya están más veteranas, de ese crecimiento, de esas ganas que tenemos y yo creo que no hay duda de que algún día las cosas van a cambiar y van a mejorar muchísimo más.