'Rolo' Flórez tras el empate en el clásico: "Competimos para ganar"

La fiesta del fútbol volvió a llegar a la ciudad de Cúcuta tras el ascenso del equipo representativo del departamento de Norte de Santander. En la tercera fecha de la Liga BetPlay, los ‘Motilones’ tuvieron que lidiar contra el Atlético Bucaramanga protagonizando el clásico del Oriente.

Un vibrante partido en el que la calentura fue protagonista después del gol del empate de Atlético Bucaramanga por la celebración de Kevin Londoño que detonó la rabia de los hinchas del Cúcuta en el General Santander. Los locales lograron marcar en dos ocasiones con la presencia del goleador Jaime Peralta, mientras que la visita había abierto el marcador con Luciano Pons y lo empató con Londoño.

Después del primer clásico entre Cúcuta y Bucaramanga en el año, Nelson ‘Rolo’ Flórez, director técnico del cuadro cucuteño analizó lo sucedido en el empate a dos que poco o nada sirve para las ambiciones de los ‘Rojinegros’ que apenas suman un punto en tres salidas.

EL ANÁLISIS DE NELSON ‘ROLO’ FLÓREZ: "VAMOS POR BUEN CAMINO"

En la rueda de prensa posterior, Nelson Flórez dio sus impresiones del empate a dos tantos afirmando que, “feliz. Creo que los muchachos han hecho un partido muy bueno frente a un gran rival. Reconocemos la calidad de sus jugadores, la calidad de equipo al que nos estábamos enfrentando y eso le da un valor a este empate. Si bien es cierto no hemos conseguido los tres puntos, pero nos da un aire en el juego y en las condiciones que demostraron los jugadores desde el primer minuto”.

Posteriormente, analizó el juego de Jaime Peralta, más allá de los dos goles, sino en su trabajo sin balón, “el equipo ha hecho una gran labor desde lo colectivo. El equipo se comportó bien, entre eso, Luifer, Peralta, Arizala indudablemente. El mediocampo que mantuvo el equilibrio y la defensa sólida. Cualquier error nos implica mejorar en conjunto”.

Sobre los cambios, el ‘Rolo’ explicó, “el ingreso de Diego (Calcaterra) es notorio cuando ellos hacen las variantes y quieren renovar las bandas con Batalla y Londoño y lo que hicimos fue ubicar a Calcaterra para que nos ayudara y Mauricio Duarte hiciera el trabajo de extremo. Era una de las formas de poder contrarrestar el ataque de ellos y poder consolidar a Arizala como Mauricio con su perfil y poder tirar centros de costado”.

Posteriormente, indicó que llevan meses en actividad, “me gustaría que repase cuantos días de entrenamiento tenemos desde noviembre. Tuvimos cuadrangulares, los partidos acá, es un ejercicio que lo invito y nosotros argumentar estos partidos de competencia que llevamos”.

Qué queda en los siguientes partidos después de ese empate y esa buena cara, Nelson Flórez aseveró, “nosotros tenemos como objetivo principal es mantener la categoría. Con partidos como hoy vamos por buen camino, todos los partidos que preparamos competimos para ganar sea de local o visitante. En algunos hemos pasado dificultades, reconocemos las debilidades y son las que nos van a permitir ser más fuertes”.