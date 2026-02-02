Leonel exhibe goleada: Bucaramanga, invicto en la Liga

Bucaramanga se aprovechó de su contundencia, una espectacular goleada contra Alianza dejó a Leonel Álvarez pletórico por el rendimiento del equipo, que ahora es segundo en la Liga Betplay. Dos triunfos y dos empates luego de las cuatro primeras fechas del FPC.

El estratega del equipo santandereano felicitó a sus jugadores luego del 5-0 contra el equipo de Valledupar: “como tú dices, 30, 35 minutos, no sé dónde, no nos encontrábamos. Éramos imprecisos. nos dejábamos arrastrar en las marcas y este equipo es un equipo que tiene proceso, venía a jugarse una final de entrada, mostró la intención de hacer una línea de cinco, jugar con el error”.

Álvarez confesó donde estuvo el ajuste que hizo vencer al rival: “Nos tocó modificar ahí, pensar un poco y lo de Gustavo Charrupí es Es porque queríamos buscar un poco más de fuego ofensivo, más asociaciones, no le daba el ritmo en ese momento a Gustavo y más con tarjeta amarilla”.

Leonel destacó la contundencia del equipo: “Pero fuimos contundentes, yo a ellos les dije que yo no sé a quién le vamos a hacer cuatro o cinco Porque tenemos jugadores de muchas condiciones, muy eficaces y que hoy era el partido de la eficacia y la humildad, nos sobrepusimos a un momento complejo”.

Leonel Álvarez: "Nosotros necesitábamos hoy ganar y nos sobrepusimos"

El reconocimiento para los hinchas no se hizo esperar: “Pero es producto de esta hinchada también ese jugador número dos te alienta, te exige, ¿cierto? Esa buena energía te transmite y nosotros transmitimos a ellos. Y bueno, ahora que vayan tranquilos, disfruten. Nosotros necesitábamos hoy ganar y nos sobrepusimos, como te dije ese momento complejo, pero después todo fue de nosotros y felicitarlos de nuevo porque al equipo que enfrentamos hoy era importantísimo ganar”.

Lea también [Video] Críticas a Sencia por el estado de la grama de El Campín

El equipo leopardo comienza a sumar puntos determinantes pensando en la tabla de posiciones: “Hoy somos segundos, creo que de 2007 no se le ganaba, no se hacían cinco goles. Pero bueno, con los pies bien puestos sobre la tierra y agradecerle de nuevo a todos los hinchas, tristes con lo de nuestro hincha que fallece, lo acompañamos a toda su familia”.