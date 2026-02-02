Logo Deportes RCN Vertical
Atlético Bucaramanga

Leonel exhibe goleada: Bucaramanga, invicto en la Liga

El entrenador de la escuadra leoparda destacó la contundencia del equipo ante Alianza Valledupar.
Camilo Nieto
Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga
Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga // Dimayor

Bucaramanga se aprovechó de su contundencia, una espectacular goleada contra Alianza dejó a Leonel Álvarez pletórico por el rendimiento del equipo, que ahora es segundo en la Liga Betplay. Dos triunfos y dos empates luego de las cuatro primeras fechas del FPC.

El estratega del equipo santandereano felicitó a sus jugadores luego del 5-0 contra el equipo de Valledupar: “como tú dices, 30, 35 minutos, no sé dónde, no nos encontrábamos. Éramos imprecisos. nos dejábamos arrastrar en las marcas y este equipo es un equipo que tiene proceso, venía a jugarse una final de entrada, mostró la intención de hacer una línea de cinco, jugar con el error”.

Álvarez confesó donde estuvo el ajuste que hizo vencer al rival: “Nos tocó modificar ahí, pensar un poco y lo de Gustavo Charrupí es Es porque queríamos buscar un poco más de fuego ofensivo, más asociaciones, no le daba el ritmo en ese momento a Gustavo y más con tarjeta amarilla”.

Leonel destacó la contundencia del equipo: “Pero fuimos contundentes, yo a ellos les dije que yo no sé a quién le vamos a hacer cuatro o cinco Porque tenemos jugadores de muchas condiciones, muy eficaces y que hoy era el partido de la eficacia y la humildad, nos sobrepusimos a un momento complejo”.

Leonel Álvarez: "Nosotros necesitábamos hoy ganar y nos sobrepusimos"

El reconocimiento para los hinchas no se hizo esperar: “Pero es producto de esta hinchada también ese jugador número dos te alienta, te exige, ¿cierto? Esa buena energía te transmite y nosotros transmitimos a ellos. Y bueno, ahora que vayan tranquilos, disfruten. Nosotros necesitábamos hoy ganar y nos sobrepusimos, como te dije ese momento complejo, pero después todo fue de nosotros y felicitarlos de nuevo porque al equipo que enfrentamos hoy era importantísimo ganar”.

El equipo leopardo comienza a sumar puntos determinantes pensando en la tabla de posiciones: “Hoy somos segundos, creo que de 2007 no se le ganaba, no se hacían cinco goles. Pero bueno, con los pies bien puestos sobre la tierra y agradecerle de nuevo a todos los hinchas, tristes con lo de nuestro hincha que fallece, lo acompañamos a toda su familia”.

