Nacional pierde por lesión a una de sus figuras para la semifinal ante Tolima

Está a punto de iniciar una fase de la Liga Betplay, la cual junta a los cuatro mejores equipos de la competencia local para definir la gran final de la edición de apertura, en donde Atlético Nacional espera estar.

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El cuadro 'verdolaga' llega a esta instancia del certamen como uno de los candidatos al título tras la sobresaliente participación que tuvieron en el "todos contra todos", habiendo liderado durante gran parte de las fechas, pero ello no se hubiera podido lograr sin uno de sus fichajes más importantes en la temporada, Milton Casco, quien se ganó un puesto en la titular de Diego Arias, pero el cual también se perdería el compromiso ante Tolima por lesión.

Milton Casco será baja sensible en Nacional para las semifinales

El 'verde paisa', aunque no tuvo que jugar competencia internacional durante el primer semestre de la temporada tras la eliminación que sufrió contra Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana, ha tenido un desgaste bastante grande a lo largo de la Liga Betplay y el cual ya estarían sintiendo los futbolistas.

La poca rotación de Diego Arias parece que le saldría caro a Nacional, en especial cuando se trata de la parte física de jugadores veteranos como Milton Casco, lateral izquierdo de 38 años que se perdería la semifinal de ida contra Deportes Tolima.

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Dimayor realizó el respectivo sorteo y distribución de las llaves para las instancias finales, en donde Nacional superó a Internacional de Bogotá y ahora se prepara para medirse frente a Deportes Tolima, pero sin el argentino tras una lesión, de poca gravedad, pero precaución.

Según se dio a conocer, Casco no estaría presente en el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro debido a una fatiga muscular, por lo que Arias le daría descanso para tenerlo en plena forma para el compromiso en el Atanasio Girardot y en caso de una posible final.

¿Cuándo será el partido de ida de la semifinal entre Nacional vs Tolima?

El primer compromiso de la semifinal estará protagonizado por Atlético Nacional y Deportes Tolima, dos viejos conocidos que ya saben lo que es definir un título de la Liga Betplay.

El enfrentamiento de ida se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en el Estadio Manuel Murillo Toro sobre las 18:00 hora local.