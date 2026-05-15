Repetto destapó todo: la clave para el cambio de cara de Santa Fe

Hace algunos meses, a Santa Fe se le daba por eliminado y había aficionados que querían la salida de Pablo Repetto, incluso, cuando el club perdió en Argentina contra Platense por la Copa Libertadores se preveía una salida inminente e irreversible del cuerpo técnico del uruguayo.

Hubo voces que indicaban también un camerino roto que Hugo Rodallega y el mismo Pablo Repetto se dedicaron a negar. Se ha notado la armonía en la institución buscando los objetivos de ser campeón en este 2026-I y de luchar por la Copa Libertadores.

Nada cambió en la dirección técnica de Santa Fe tras esa caída ante Platense, pero sí la cara del club que logró sellar la clasificación en la Liga BetPlay a los cuartos de final cuando superaron a Internacional de Bogotá. En los Play-Offs vencieron al América de Cali con una igualdad en suelo vallecaucano y luego la victoria holgada de 4-0 en El Campín.

El cambio de actitud fue notorio para clasificar y para ofrecer un gran partido ante Corinthians en Bogotá, pese a que no pasaron del empate sobre el último segundo cuando los brasileños igualaron todo. Pablo Repetto habló en ESPN sobre esa nueva mentalidad.

¿CUÁL ES LA CLAVE DEL CAMBIO DE CARA EN SANTA FE? “LA IDEA SIEMPRE FUE JUGAR DIFERENTE”

Independiente Santa Fe ha tenido grandes retos a lo largo de este primer semestre del 2026 con Liga BetPlay y Copa Libertadores como las prioridades. Vivos en ambas competencias, el club tuvo dificultades en la clasificación a los Play-Offs y todavía tiene difícil el paso a los octavos de final del torneo internacional.

Hubo un cambio enorme en la mentalidad y en la cara del cuadro bogotano y Pablo Repetto explicó que, “nosotros llegamos y tuvimos que armar un equipo rápido para jugar la final de la Superliga y a partir de eso empezamos a armar un equipo, todo fue muy rápido y fueron llegando jugadores que venían sin continuidad como Fagúndez y Bustos, incluso Lovera. Tuve que jugar muchos partidos con una idea que no es la que me seduce o la que tenía en mente, pero a medida que empezaron a sumarse los jugadores.

Lea también Cali sufre por la mano dura de Dimayor: nueva sanción los pone contra las cuerdas

La idea mía siempre fue jugar diferente, pero por momento no se daba, ahí fuimos transitando, en partidos que no ganamos y en los que nos faltaba. había cierto nerviosismo cuando no ganábamos, pero estábamos tranquilos de que a medida que nos fuéramos poniendo en forma, el equipo iba a mejorar”.

Aunque Santa Fe tiene muchas responsabilidades tanto a nivel nacional como internacional, Pablo Repetto no ha rotado mucho en los jugadores que ha utilizado, pero sí en la formación. Arrancó con tres volantes de marca y ahora juega con dos mediocampistas de primera línea con Daniel Torres y Kilian Toscano que le han dado resultado.

Por lesiones tuvo que poner a Nahuel Bustos atrás de Hugo Rodallega y la sociedad le ha respondido bastante bien. Cambió la formación, pero no la idea de juego que también le ha dado resultado. La fe del cuadro cardenal toma mucha importancia en las adversidades y Pablo Repetto lo sabe.

¿COPA LIBERTADORES O LIGA BETPLAY? PABLO REPETTO VA POR AMBAS

Realidades distintas en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores. En el rentado local están a dos partidos de llegar a una nueva final, la tercera en cuestión de los últimos tres años y con un entrenador distinto, pero con la misma línea de un perfil uruguayo.

En Copa Libertadores se juegan la vida para clasificar a los octavos de final, o bien, seguir en torneos internacionales en la Copa Sudamericana si quedan terceros. Pablo Repetto afirmó que, “cuando uno está en un equipo como Santa Fe, un equipo grande, no se puede elegir y así lo hemos hecho hasta ahora. Hemos jugado con todo, no hemos rotado por un tema de necesidad, porque cada partido estábamos al margen.

Lea también Tigres va por el fichaje de jugador de la Selección Colombia

Hoy pensamos en el sábado, ojalá saquemos un resultado positivo y después en la Copa tenemos posibilidades. Hoy estamos cerca de poder jugar una final si eliminamos a Junior, pero también estamos con posibilidades de avanzar de fase de Copa, pero en este momento no puedo escoger una, porque es importante pasar en la Copa, pero también es importante jugar una final”.

Bajo ese panorama, Pablo Repetto va en busca de sellar las clasificaciones en los dos torneos sin necesidad de priorizar alguna competencia. A dos partidos de jugar la final de la Liga BetPlay y con urgencias en la Copa Libertadores, Santa Fe irá en busca de todo.