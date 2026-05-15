A Raúl Giraldo le salió cara la provocación a hinchas de DIM y deberá pagar más de 40 millones

El semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su final, las competencias principales ya se encuentran en sus instancias finales, pronto se conocerán a los nuevos campeones, pero no antes sin que Dimayor diera a conocer una sanción histórica a un polémico personaje.

Raúl Giraldo es justamente quien se roba las miradas, ex dueño de Independiente Medellín, ya que lo que ocurrió en el tramo final de la Liga Betplay cuando el 'poderoso de la montaña' cayó eliminado ante Águilas Doradas le costó bastante caro, más de 40 millones de pesos.

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Raúl Giraldo deberá pagar multa de 45 millones tras sanción de Dimayor

Medellín perdió con Águilas Doradas en el máximo escenario de la capital del departamento de Antioquia, justo en la fecha 19 de la Liga Betplay, definitiva para su clasificación. Los hinchas no aguantaron la rabia que tenían y explotaron, especialmente por las provocaciones de Raúl Giraldo, máximo accionista de la institución.

Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín empezó a calentar los ánimos con gestos de celebración, justo cuando el equipo había quedado eliminado.

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Frente a esta situación, Giraldo un par de horas después de esta polémica, se tomó las redes del cuadro paisa para dar a conocer que dejaba su cargo en la administración del club a disposición del que quiera tomarlo.

Sin embargo, esta no fue la única consecuencia que sufrió, ya que también fue recriminado por la Dimayor, la cual no escatimó e impuso drástica sanción de $45.523.530.

Medellín se desarma: Federico Spada no continúa

A través de un comunicado, el DIM informó que la decisión fue tomada por el dirigente desde enero, en conjunto con su familia, aunque acordó mantenerse en funciones hasta finalizar la participación del equipo en la CONMEBOL Libertadores durante este mes de mayo.

“El Equipo del Pueblo S.A informa a toda su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que Federico Spada dejará su cargo como Gerente Deportivo de la institución”, expresó el club antioqueño en el documento oficial.

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Leonel Álvarez quiere que Chaverra se quede en Medellín

Para que la llegada de Leonel Álvarez se pueda concretar, el estratega de 60 años habría dado a conocer una serie de exigencias para asumir el cargo, en donde se encuentra la contratación de por lo menos seis jugadores y además la continuidad del lateral Leyser Chaverra.