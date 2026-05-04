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Así terminó la tabla del descenso de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026

En el segundo semestre de 2026 se definirán los dos equipos que perderán la categoría en la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Así terminó la tabla del descenso de la Liga BetPlay-I de 2026
Así terminó la tabla del descenso de la Liga BetPlay-I de 2026 // Deportes RCN y Peslogos

Terminó la fase regular de la Liga BetPlay en la que se definieron los ocho equipos clasificados a los playoffs.

Atlético Nacional, Junior, Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá seguirán en carrera por el título, mientras que los otros clubes tendrán que empezar a trabajar pensando en el segundo semestre.

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A pesar de que todas las miradas están en lo que será la lucha por el campeonato, también hay atención en cómo quedó la tabla del descenso.

Terminada la fase todos contra todos, Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó estarían perdiendo la categoría al ubicarse en las posiciones 20 y 19, respectivamente.

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El equipo motilón finalizó el semestre con un promedio de 0,84 al lograr 16 puntos en 19 compromisos, mientras que el conjunto boyacense contó con 0,88 de promedio tras conseguir 86 unidades en 97 partidos jugados.

Jaguares con promedio de 0,94 se estaría salvando.

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Así terminó la tabla del descenso

20. Cúcuta Deportivo - 0,84

19. Boyacá Chicó - 0,88

18. Jaguares - 0,94

17. Internacional de Bogotá - 1,10

16. Alianza FC - 1,11

15. Deportivo Cali - 1,134

14. Llaneros - 1,135

13. Deportivo Pereira - 1,20

12. Águilas Doradas - 1,23

11. Fortaleza - 1,31

10. Deportivo Pasto - 1,35

9. Once Caldas - 1,57

8. Bucaramanga - 1,59

7. Medellín - 1,60

6. Millonarios - 1,60

5. América - 1,68

4. Santa Fe - 1,69

3. Junior - 1,72

2. Nacional - 1,73

1. Tolima - 1,82

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