Copa América de Futsal: resultados fecha 2 y tabla de posiciones

La Copa América de Futsal vivió este domingo 25 de enero su segunda jornada, con una fecha intensa que empezó a perfilar a los aspirantes a clasificar a las semifinales y, de paso, a la Copa del Mundo, objetivo reservado para los dos mejores de cada grupo tras las cuatro jornadas de la fase inicial.

En el grupo A, Paraguay ratificó su fortaleza al imponerse con claridad 1-4 sobre Ecuador, mientras que Argentina respondió con autoridad y venció también 1-4 a Perú. En esta zona, Uruguay fue la selección que tuvo jornada de descanso.

Lea también Marino Hinestroza NO ha firmado con Vasco, que hizo un anuncio oficial

Por su parte, el grupo B dejó uno de los partidos más atractivos del día, con la victoria 2-3 de Venezuela sobre Colombia en un duelo parejo y disputado hasta el final. Además, Brasil mostró todo su poderío ofensivo y goleó 0-6 a Bolivia, consolidándose como el equipo más sólido del grupo. En esta jornada, Chile descansó.

Con estos resultados, la tabla del grupo A quedó completamente apretada, con cuatro selecciones igualadas en puntos, lo que anticipa una definición cerrada en las fechas restantes.

Tabla de posiciones Copa América de Futsal - Fecha 2

Grupo A:

1. Argentina – 3 puntos

2. Perú – 3 puntos

3. Uruguay – 3 puntos

4. Paraguay – 3 puntos

5. Ecuador – 0 puntos

En el grupo B, Brasil tomó ventaja gracias a su segunda victoria consecutiva, mientras que Chile y Venezuela se mantienen en la pelea. Colombia, pese a sumar solo un punto, aún conserva opciones matemáticas de clasificación.

Grupo B:

Brasil – 6 puntos Chile – 3 puntos Venezuela – 3 puntos Colombia – 1 punto Bolivia – 0 puntos

Lea también Luis Fernando Muriel confirmó en cuál equipo se quiere retirar; NO es en Junior

La competencia continuará este lunes 26 de enero con la tercera fecha, que será clave para empezar a definir el panorama rumbo a las semifinales. Brasil y Paraguay serán las selecciones que tendrán descanso en esta jornada.

Programación tercera fecha – lunes 26 de enero (hora de Colombia)

Colombia vs Bolivia – 10:00 a. m.

Venezuela vs Chile – 12:30 p. m.

Descansa Brasil

Perú vs Ecuador – 3:00 p. m.

Argentina vs Uruguay – 5:30 p. m.

Descansa Paraguay