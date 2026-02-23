[Video] Washington Aguerre insultó al colombiano Luis Miguel Angulo, su compañero en Peñarol

El arquero uruguayo Washington Aguerre fue protagonista de una imagen que generó revuelo, luego de que se le viera insultando a uno de sus compañeros durante un partido oficial con Peñarol.

El hecho se presentó el pasado domingo 22 de febrero, en el compromiso frente a Deportivo Maldonado por la primera división uruguaya, en un encuentro que ya tenía tensión por el desarrollo del marcador.

Lea también Jugador de la Liga BetPlay habría atropellado a una persona quien finalmente murió

Aguerre insultó a Luis MIguel Angulo

Cuando el juego estaba 1-0 en favor de Maldonado, el colombiano Luis Miguel Angulo realizó un pase hacia atrás que no fue bien ejecutado. El balón no pudo ser controlado por Aguerre y terminó saliendo al tiro de esquina.

De inmediato, las cámaras captaron al portero visiblemente molesto, dirigiéndose con insultos a Angulo. La escena quedó registrada en la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Por su parte, el futbolista colombiano levantó las manos en señal de disculpa, reconociendo el error técnico en la entrega, mientras el arquero continuaba reclamando airadamente.

El pasado de Washington Aguerre en el fútbol colombiano

La situación no pasó desapercibida, sobre todo por el antecedente de Aguerre en el fútbol colombiano, donde es bien referenciado por su rendimiento deportivo, pero también recordado por algunos comportamientos controversiales.

Durante 2025, cuando defendió la camiseta de Independiente Medellín, el guardameta protagonizó episodios de alta tensión en el terreno de juego que generaron debate entre aficionados y analistas.

Lea también Colombia se prepara para los amistosos en marzo: esta sería la convocatoria

En su etapa con el Medellín, Aguerre fue dos veces subcampeón: primero en la Liga BetPlay ante Independiente Santa Fe, y posteriormente en la Copa frente a Atlético Nacional, consolidándose como figura bajo los tres palos.

Ahora, esta nueva imagen en Uruguay reabre la discusión sobre su temperamento dentro del campo.