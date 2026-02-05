Liga BetPlay 2026-I: tabla de posiciones luego de la cuarta fecha

Con el cierre de la cuarta fecha de la Liga BetPlay, la tabla de posiciones empieza a tomar forma, aunque con tres equipos aún con partidos pendientes que podrían sacudir la parte alta.

La jornada se cerró con la victoria 2-1 de Atlético Nacional sobre América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, resultado que le permitió al conjunto antioqueño meterse en los ocho, pues ha ganado dos de dos juegos.

En lo más alto aparece como gran sorpresa el Deportivo Pasto, que lidera el FPC con nueve unidades, luego de un sólido arranque que lo tiene por encima de clubes con mayor presupuesto.

Además, Atlético Nacional asoma con un escenario favorable, ya que tiene dos partidos pendientes y, de lograr sendas victorias, se convertiría en el nuevo líder del certamen. A su vez, Junior y Jaguares cuentan con un encuentro por disputar, precisamente ante el conjunto verdolaga.

Dentro del grupo de los ocho, los llamados equipos ‘grandes’ tienen presencia baja, pues América de Cali, Atlético Nacional y Deportivo Cali son los únicos que, por ahora, se mantienen en zona de clasificación.

En la contraparte, el arranque ha sido complicado para Alianza, Boyacá Chicó y Millonarios, que son los equipos que menos han sumado en lo que va del torneo, todos con apenas un punto tras cuatro fechas disputadas.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 4

Pasto – 9 puntos (DG 0) Bucaramanga – 8 (DG 6) Tolima – 8 (DG 4) América – 7 (DG 3) Internacional de Bogotá – 7 (DG -1) Nacional – 6 (DG 5)** Cali – 6 (DG 3) Llaneros – 6 (DG 2) Once Caldas – 6 (DG 1) Santa Fe – 6 (DG 1) Fortaleza – 6 (DG 1) Junior – 6 (DG 0)* Águilas Doradas – 5 (DG 0) Jaguares – 4 (DG 0)* Cúcuta – 2 (DG -2) Pereira – 2 (DG -3) Medellín – 2 (DG -3) Millonarios – 1 (DG -3) Boyacá Chicó – 1 (DG -6) Alianza – 1 (DG -8)

*Un partido pendiente

**Dos partidos pendientes

Ahora, la atención se traslada a la quinta jornada, que tendrá un calendario condicionado por los compromisos aplazados, entre ellos los duelos Santa Fe vs. Nacional y Fortaleza vs. América, partidos clave para seguir ajustando la tabla del campeonato.