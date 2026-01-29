Programación de la cuarta fecha de Liga Betplay 2026-I

La cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará entre el sábado 31 de enero y el miércoles 4 de febrero, en una jornada extensa y condicionada nuevamente por ajustes de último momento en el calendario.

Uno de los focos principales de esta jornada estará en el partido entre Millonarios e Independiente Medellín, que finalmente se jugará el domingo 1 de febrero a las 8:30 p. m. en El Campín, luego de haber sido reprogramado, ya que inicialmente estaba previsto para el sábado 31.

Liga BetPlay: partidos y horarios de la cuarta fecha

Sábado 31 de enero

4:00 p. m. – Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó – Estadio General Santander

6:10 p. m. – Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe – Estadio La independencia

Domingo 1 de febrero

2:00 p. m. – Atlético Bucaramanga vs Alianza FC – Estadio Américo Montanini

4:10 p. m. – Deportivo Cali vs Deportivo Pasto – Estadio Deportivo Cali

6:10 p. m. – Once Caldas vs Jaguares de Córdoba – Estadio Palogrande

8:30 p. m. – Millonarios FC vs Independiente Medellín – Estadio El Campín

8:30 p. m. - Llaneros vs Águilas Doradas - Estadio Bello Horizonte

Lunes 2 de febrero

6:20 p. m. – Internacional de Bogotá vs Deportes Tolima – Estadio Metropolitano de Techo

8:30 p. m. – Deportivo Pereira vs Junior FC – Estadio Centenario de Armenia

Miércoles 4 de febrero

8:00 p. m. – Atlético Nacional vs América de Cali – Estadio Atanasio Girardot

Todo este contexto se suma a un calendario que ya venía golpeado por los aplazamientos previos, pues por la segunda fecha no se disputó el partido Nacional vs Jaguares en Medellín, y por la tercera jornada también fue postergado el duelo Junior vs Nacional en Barranquilla.

Así, la Liga BetPlay entra en su cuarta fecha con un par de compromisos pendientes y con la intención de la dirigencia de empezar a normalizar la programación del torneo.