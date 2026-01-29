Programación de la cuarta fecha de Liga Betplay 2026-I

La cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará entre el sábado 31 de enero y el miércoles 4 de febrero, en una jornada extensa y condicionada nuevamente por ajustes de último momento en el calendario.
Uno de los focos principales de esta jornada estará en el partido entre Millonarios e Independiente Medellín, que finalmente se jugará el domingo 1 de febrero a las 8:30 p. m. en El Campín, luego de haber sido reprogramado, ya que inicialmente estaba previsto para el sábado 31.
Liga BetPlay: partidos y horarios de la cuarta fecha
Sábado 31 de enero
4:00 p. m. – Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó – Estadio General Santander
6:10 p. m. – Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe – Estadio La independencia
Domingo 1 de febrero
2:00 p. m. – Atlético Bucaramanga vs Alianza FC – Estadio Américo Montanini
4:10 p. m. – Deportivo Cali vs Deportivo Pasto – Estadio Deportivo Cali
6:10 p. m. – Once Caldas vs Jaguares de Córdoba – Estadio Palogrande
8:30 p. m. – Millonarios FC vs Independiente Medellín – Estadio El Campín
8:30 p. m. - Llaneros vs Águilas Doradas - Estadio Bello Horizonte
Lunes 2 de febrero
6:20 p. m. – Internacional de Bogotá vs Deportes Tolima – Estadio Metropolitano de Techo
8:30 p. m. – Deportivo Pereira vs Junior FC – Estadio Centenario de Armenia
Miércoles 4 de febrero
8:00 p. m. – Atlético Nacional vs América de Cali – Estadio Atanasio Girardot
Todo este contexto se suma a un calendario que ya venía golpeado por los aplazamientos previos, pues por la segunda fecha no se disputó el partido Nacional vs Jaguares en Medellín, y por la tercera jornada también fue postergado el duelo Junior vs Nacional en Barranquilla.
Así, la Liga BetPlay entra en su cuarta fecha con un par de compromisos pendientes y con la intención de la dirigencia de empezar a normalizar la programación del torneo.