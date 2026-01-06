Un delantero con pasado en Racing podría llegar a Atlético Nacional

Atlético Nacional continúa analizando alternativas en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, y uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas semanas es el de un delantero con pasado en Racing Club de Avellaneda.

Se trata de Enzo Copetti, atacante argentino de 29 años, por quien el conjunto antioqueño ya habría preguntado condiciones con el objetivo de evaluar una posible incorporación.

Actualmente, Copetti milita en Rosario Central, club con el que tiene vínculo vigente, y en donde sus pretensiones económicas representarían uno de los principales obstáculos para que la negociación avance.

Pese a ello, en Atlético Nacional no descartan al delantero y lo mantienen como una alternativa real para reforzar el frente de ataque, en un mercado que se mueve con cautela.

Trayectoria de Enzo Copetti, delantero que pretende Nacional

A lo largo de su carrera, Enzo Copetti ha vestido las camisetas de Atlético Rafaela, Racing Club, Charlotte FC de la MLS y Rosario Central, acumulando experiencia tanto en el fútbol argentino como en el exterior.

Durante la temporada 2025, el atacante disputó 33 partidos oficiales, en los que anotó tres goles, entregó tres asistencias y recibió cuatro tarjetas amarillas.

Desde el entorno verdolaga también se tiene en cuenta que los cupos de extranjeros no serían un inconveniente, ya que el club no continuará contando con los uruguayos Camilo Cándido y Facundo Batista.

La posibilidad de este fichaje fue revelada en el programa Clásico Paisa y por el periodista Juan David Londoño, quienes señalaron que Nacional ha seguido de cerca la situación del delantero.

Atlético Nacional afrontará en 2026 la Liga BetPlay y la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, por lo que la dirigencia busca conformar una plantilla competitiva para ambos retos.