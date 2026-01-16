La Liga Betplay 2026 arrancará este viernes 16 de enero en medio de la expectativa. El torneo de la primera división del fútbol profesional colombiano pone a los clubes históricos como favoritos al título tras los fichajes de inicio de año.

Sin embargo, no solo los clubes más grandes del país sellaron transferencias de alto valor. Entre los clubes históricos hubo movimientos de mercado que, por su grado de sorpresa, generan una nota de color en el entorno del FPC.

Entre los refuerzos que llegaron al balompié local, una de las firmas que más impacto generó fue la de un portero de origen español. El guardameta llegará a Colombia después de haber militado en clubes como Valencia y Athletic de Bilbao. Todo esto, en un movimiento que no estaba en las cuentas.

Se trata de Iago Herrerín, un guardameta de 37 años nacido en Bilbao que llegará al Deportivo Pasto. El arquero llega desde Olympic Charleroi de la Segunda División de Bélgica y será la primera vez que un europeo juegue en el club del sur del país.

El portero de 1,87 de estatura militó en varios clubes del balompié ibérico. En su carrera, Herrerín llegó a militar en equipos como Numancia, Leganés y Atlético Madrileño. Un recorrido en el que jamás se imaginó terminar jugando en Colombia.

Durante toda la historia del fútbol colombiano, son pocos los europeos que han terminado vistiendo la camiseta de algún club. El primer futbolista del viejo continente en sumarse al torneo nacional fue el español César Marriaga que militó en Universidad Nacional durante 1948.

Mientras que fuera de los ibéricos, el primero fue el italiano Luigi di Franco, que jugó para Deportivo Pereira entre 1949 y 1950.