Llegó a su fin de manera exitosa una nueva fecha de la Liga Betplay, justamente la octava jornada en la que los protagonistas del último duelo fueron Cúcuta y Deportes Tolima, quienes se sumaron a los equipos que tuvieron lluvia de goles en el transcurso de los 90 minutos.

Los 'motilones' sumaron su primer triunfo en la competencia, lo que les permitió escalar en la tabla de posiciones y apretar el descenso. En el resto de la jornada también se pudieron ver más partidos en donde hubo alrededor de cuatro tantos y que dejaron las expectativas bastante altas para lo que puede llegar a ser la novena fecha.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay

La fecha 8 del certamen comenzó con un polémico partido entre Independiente Medellín vs Llaneros, quienes se repartieron los puntos. Otro de los encuentros destacados fue la goleada de Nacional sobre Alianza FC por un marcador de 3-0 y la de Once Caldas ante Fortaleza 4-2.

Independiente Santa Fe también se robó el protagonismo tras regresar a la victoria luego de tres partidos consecutivos en los que no lograba sumar de a tres posiciones. Derrotó a Junior en el Estadio El Campín y se acerca a los ocho mejores de la competencia.

Internacional y Millonarios también protagonizaron un auténtico partidazo en el Estadio de Techo, en donde fue el equipo de Ricardo Valiño el que se llevó la victoria tras ganar 3-2 y se afianzó en la cima de la tabla de posiciones.

1-Internacional de Bogotá | +2 | 17 pts

2- Pasto | +1 | 15 pts

3- América | +6 | 13 pts

4- Once Caldas | +3 | 13 pts

5- Atlético Nacional | +10 | 12 pts

6- Tolima | +4 | 12 pts

7- Junior | +2 | 12 pts

8- Bucaramanga | +6 | 11 pts

9- Cali | +3 | 11 pts

10- Águilas Doradas | +1 | 11 pts

11- Llaneros | 1 | 10 pts

12- Santa Fe | -1 | 10 pts

13- Fortaleza | -3 | 10 pts

14- Jaguares | -4 | 10 pts

15- Millonarios | -2 | 8 pts

16- Medellín | -2 | 7 pts

17- Cúcuta | -4 | 6 pts

18- Pereira | -4 | 4 pts

19- Boyacá Chicó | -6 | 4 pts

20- Alianza FC | -11 | 3 pts

¿Cuándo inicia la fecha 9 de la Liga Betplay?

La novena jornada comenzará el jueves 26 de febrero con el duelo entre Millonarios vs Deportivo Pereira en el Estadio El Campín. La jornada transcurrirá hasta el domingo 1 d marzo cuando cierre con el compromiso entre Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá.